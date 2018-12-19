В Мишкинском районе жители деревни Верхнесорокино выбрали проект «Ремонт оконных проемов здания школы, клуба, библиотеки, ФАП»

Вниманию присутствующих заместителем главы администрации района по финансовым вопросам З. Шамсутдиновой, секретарем районного Совета Т. Колединой была доведена информация о конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах. Также перед сельчанами выступил глава СП Ирсаевский сельсовет С. Хазиев, который озвучил насущные проблемы деревни. Ознакомившись с условиями программы поддержки местных инициатив, жители определили наиболее значимую проблему и выбрали проект «Ремонт оконных проемов здания школы, клуба, библиотеки, ФАП». Из числа жителей была создана инициативная группа, которая будет заниматься подготовкой к конкурсному отбору.