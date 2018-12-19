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Общество
19 Декабря 2018, 18:00

В Мишкинском районе жители деревни Верхнесорокино выбрали проект «Ремонт оконных проемов здания школы, клуба, библиотеки, ФАП»

В конце ноября в Верхнесорокинском сельском Доме культуры был проведен сход граждан жителей деревни.

Вниманию присутствующих заместителем главы администрации района по финансовым вопросам З. Шамсутдиновой, секретарем районного Совета Т. Колединой была доведена информация о конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах. Также перед сельчанами выступил глава СП Ирсаевский сельсовет С. Хазиев, который озвучил насущные проблемы деревни. Ознакомившись с условиями программы поддержки местных инициатив, жители определили наиболее значимую проблему и выбрали проект «Ремонт оконных проемов здания школы, клуба, библиотеки, ФАП». Из числа жителей была создана инициативная группа, которая будет заниматься подготовкой к конкурсному отбору.
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