В Башкирии «Народный контроль» займется проверкой качества дорог

Проверяли магазины, аптечные сети, предприятия общепита, микрофинансовые организации, детские игровые комнаты, охранные предприятия в школах, где выявили массу различных нарушений.

«Это не карательный орган, «Народный контроль» работает для информирования. Наша цель — не наказать, а показать проблему и помочь решить ее», — прокомментировала региональный координатор партпроекта Гульнур Кульсарина на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Среди нарушений, которые «народные контролеры» выявили в федеральных ритейлерах, значится наличие на прилавках гнилых фруктов и овощей, основную долю которых составляет импорт, просроченная молочная и хлебобулочная продукция. Мало представлены на прилавках товары местных производителей, не соблюдаются правила размещения продуктов на полках. Например, продукция, изготовленная по стандартам «халяль», не выставлена на отдельные полки, порой она находится вместе со свининой.

«Народный контроль» проверил 35 пунктов микрофинансовых организаций по выдаче кредитов и займов. Выяснилось, что консультанты заведомо скрывают условия выдачи кредитов. Выявлено более десятка нарушений: оформление на чужой паспорт, превышение процентной ставки, предусмотренной законодательством, не разъяснение прав потребителям, хамское отношение к клиентам.

В больницах и поликлиниках республики во время проверок активисты проекта выявляли антисанитарное состояние в пищеблоках, искусственно созданные очереди к врачам, отсутствие бахил и другие проблемы.

Если в прошлом году активисты работали по соглашению с Роспотребнадзором, то в этом году сотрудничество ведется с Госкомитетом по торговле и защите прав потребителей. Команда «Народного контроля» значительно обновилась. В коллективе появились специалисты пищевой промышленности, торговли и правоохранительных органов. В районах республики работают местные активисты. Совсем недавно создано несколько рабочих групп для борьбы с суррогатным алкоголем.

В этом году с предложением о сотрудничестве и совместных проверках качества асфальтового полотна в регионе обратились общественники из «Дорожного патруля».