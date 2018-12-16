Более 500 тыс жителей Башкирии получили доступ ко второму мультиплексу

Началась тестовая трансляция второго мультиплекса в Мишкинском, Балтачевском, Татышлинском, Янаульском, Калтасинском, Бураевском, Дюртюлинском, Бирском, Илишевском, Чекмагушевском, Бакалинском, Шаранском, Туймазинском и Буздякском районах. Существует несколько причин, почему стоит подключиться к «цифре» уже сейчас: 20 каналов без абонентской платы; высокое качество изображения и звука; простота настройки приемного оборудования.

До конца года инженеры радиотелецентра запустят все цифровые передатчики. Встречать новый год и проводить новогодние праздники все жители республики смогут в компании уже 20 цифровых каналов.

Появление общедоступного многоканального телевидения решает острую проблему информационного неравенства между жителями мегаполисов и малых поселений. В 2009 году почти половина жителей России могла принимать от одного до четырех телеканалов и нередко с помехами.

Современное цифровое телевидение пришло даже в те отдалённые и труднодоступные населенные пункты, где нет сотовой связи и дорог.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.

Пакет РТРС‑1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».