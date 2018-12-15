Ежедневно мы слышим тревожные сообщения о происшествиях на дорогах республики, в которых гибнут и калечатся люди. Много ДТП произошло в текущем году и на территории района.









— Фадис Фаритович, какова печальная статистика года?



— За 11 месяцев на территории нашего района произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 12 человек, телесные повреждения различной степени тяжести получили 27 человек. Большинство аварий произошло на местных дорогах. Зарегистрировано два наезда на пешеходов со смертельным исходом: в марте — в деревне Староваськино, в июле — на автодороге Мишкино-Иштыбаево.









— Погодные условия, состояние дорог, конечно же, влияют на ситуацию, все же ведь есть и другие причины аварий?



— Безусловно, есть. И, к сожалению, в большинстве случаев это вина водителей — они не соблюдают скоростной режим, не учитывают особенности дорожного покрытия, видимость направления движения, в результате происходит съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. Итог такого вождения — 8 человеческих жизней. К тому же выявлено и управление ТС в нетрезвом виде.







Столкновение двух автомобилей при совершении необдуманного обгона с выездом на встречную полосу унесло жизни двух человек.









— Какие меры принимаются для снижения аварийности в районе?



— Еженедельно проводятся профилактические мероприятия с привлечением всего личного состава, три раза в неделю на дорогах проходит массовая проверка водителей. В течение года были проведены профилактические операции «Пешеход», «Автобус», «Встречная полоса», «Внимание — дети», «Трезвый водитель». За 11 месяцев выявлено 83 водителя в нетрезвом состоянии.









— Впереди зимние каникулы, какие советы дадите родителям в преддверии новогодних праздников и каникул?



— В первую очередь, не оставлять детей бесконтрольно на улицах, дороге. Детям не хватает внимания, они отвлекаются, увлечены игрой. Чтобы обезопасить детей в темное время суток, на их одежде должны быть светоотражающие элементы.



