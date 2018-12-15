Объем проделанной МФЦ села Мишкино работы по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза

С каждым годом растет и количество услуг, которые предоставляются многофункциональным центром. О нововведениях в деятельности МФЦ рассказал управляющий отделения РГАУ МФЦ в селе Мишкино Эльмир Курбанов.







— Ежедневная пропускная способность отделения РГАУ МФЦ села Мишкино составляет порядка 150 граждан. Спрос на услуги, предоставляемые на базе МФЦ, огромен, и потребность в них у многотысячного населения Мишкинского района постоянно растет.









— Какие услуги наиболее востребованы?



— Наиболее востребованными услугами среди населения являются услуги Управления Росреестра, Управления Федеральной миграционной службы, Управления Федеральной налоговой службы, отделения Пенсионного фонда, Центра социальной защиты населения и целого ряда других государственных и муниципальных служб.









— К вам обращаются жители всего района, что делается для упрощения выполнения вашей работы и для удобства населения?



— В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению района на базе сельских советов организована работа ТОСП — это территориально обособленные структурные подразделения, окна приема граждан в сельских поселениях. Поскольку главное для нас — это доступность для населения и удобство получения государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна», офисы в формате ТОСП дают возможность гражданам получать услуги в максимально короткий срок и непосредственно в населенном пункте по месту проживания, без выезда в районный центр.







В ТОСП можно обратиться за таким же перечнем государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в отделении МФЦ села Мишкино. Получать государственные и муниципальные услуги проще и доступнее, практически на уровне шаговой доступности для всего населения района.









— Это хорошая новость, а сколько таких подразделений в районе, и где они расположены?



— В Мишкинском районе функционируют 10 ТОСП, которые ведут прием только по предварительной записи, расположены они по следующим адресам:



1. Акбулатовский сельсовет, д. Новоакбулатово, ул. Дружбы, д. 13



2. Баймурзинский сельсовет, д. Баймурзино, ул. Мичурина, 10



3. Большесухоязовский сельсовет, д. Большесухоязово, ул. Центральная, д. 25



4. Ирсаевский сельсовет, д. Ирсаево, ул. Школьная, д. 2



5. Кайраковский сельсовет, д. Кайраково, ул. Центральная, д. 25



6. Камеевский сельсовет, с. Камеево, ул. Центральная, д. 1



7. Новотроицкий сельсовет, д. Новотроицкое, ул. Советская, д. 52



8. Староарзаматовский сельсовет, д. Малонакаряково, ул. Ленина, д. 8



9. Тынбаевский сельсовет, д. Тынбаево, ул. Школьная, д. 2а



10. Чураевский сельсовет, с. Чураево, ул. Ленина, д. 32









— Что нового еще в деятельности центра?



— С 1 октября текущего года организован прием заявлений и документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам на всей территории РБ (кроме г. Уфы) в филиалах и отделениях РГАУ МФЦ.







Кроме того, с целью повышения качества информационно-разъяснительной работы с населением на сайте Государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения функционирует интерактивный онлайн–консультант, размещенный по адресу Кроме того, с целью повышения качества информационно-разъяснительной работы с населением на сайте Государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения функционирует интерактивный онлайн–консультант, размещенный по адресу http://calc.rcspn.mintrudrb.ru/adviser/Default.aspx , с помощью которого граждане могут получить информацию о праве на государственную социальную поддержку.







С порядком и условиями предоставления мер социальной поддержки, а также с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальных сайтах Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ: С порядком и условиями предоставления мер социальной поддержки, а также с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальных сайтах Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ: www.mintrudrb.ru (в разделе социальная поддержка) и ГКУ РЦСПН http://rcspn.mintrudrb.ru (в разделе «Выплаты и пособия»).









— Если все же у наших читателей еще остались вопросы, по какому номеру можно будет их задать?