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Общество
14 Декабря 2018, 12:49

Жителей Башкирии приглашают стать кураторами социальной акции «Погуляй со мной»

Жителей Башкирии приглашают стать кураторами социальной акции «Погуляй со мной». Проект существует с 2015 года. В его рамках социально активные граждане помогают детям с инвалидностью: организовывают совместные прогулки и посещают различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В связи с большим запросом от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на проведение «добрых» прогулок в удаленных городах и районах республики, объявлен конкурс на кураторство. К участию приглашаются неравнодушные жители республики, желающие проводить социальную акцию в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья в городах и районах республики, кроме Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Салавата, Благовещенска, поселка Чишмы и Нуримановского района, где они уже организуются на постоянной основе.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде, состоящую из 10 вопросов, на сайте «Ломая барьеры.рф». Заявки принимаются до 31 января 2018 года. Результаты конкурса будут объявлены 31 января, обучение состоится в феврале-марте следующего года. Организаторы обеспечивают обучающихся проживанием и питанием в дни обучения (2 дня).
«В 2018 году Центр «Ломая барьеры» стал победителем проведенного Министерством семьи и труда республики конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, — рассказывает директор Центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова. — Мы получили субсидию на реализацию второго этапа общественно значимой программы «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Башкортостан посредством социальной акции «Погуляй со мной». А значит, с помощью расширения географии проекта мы сможем охватить акцией еще большее количество «особенных» детей».
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