Жителей Башкирии приглашают стать кураторами социальной акции «Погуляй со мной»

В связи с большим запросом от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на проведение «добрых» прогулок в удаленных городах и районах республики, объявлен конкурс на кураторство. К участию приглашаются неравнодушные жители республики, желающие проводить социальную акцию в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья в городах и районах республики, кроме Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Салавата, Благовещенска, поселка Чишмы и Нуримановского района, где они уже организуются на постоянной основе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде, состоящую из 10 вопросов, на сайте «Ломая барьеры.рф». Заявки принимаются до 31 января 2018 года. Результаты конкурса будут объявлены 31 января, обучение состоится в феврале-марте следующего года. Организаторы обеспечивают обучающихся проживанием и питанием в дни обучения (2 дня).