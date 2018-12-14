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Общество
14 Декабря 2018, 16:39

В Башкирии молодые люди смогут планировать регистрацию брака на год вперед

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Башкортостан».

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, одна из основных новаций связана с изменением порядка заключения браков. Законопроектом предусмотрено, что регистрация брака производится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и время, которые определены лицами, вступающими в брак.
«Изменения нацелены на создание дополнительных удобств для брачующихся, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — В действующей редакции Семейного кодекса республики прописано, что регистрация брака производится по истечении одного месяца со дня подачи заявления. Данный подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС. Граждане также сталкиваются со сложностями, как правило, они практически лишены выбора даты и ограничены в выборе времени. Чтобы заключить брак в желаемую дату, приходится подавать заявление в соответствующий день за один месяц. Законопроект предусматривает широкий диапазон от одного месяца до одного года, в пределах которого будущие молодожены сами смогут выбрать подходящие для них дату и время».
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