Проблемы решаем сообща

Житель райцентра обратился к Главе РБ Радию Фаритовичу с просьбой помочь в решении вопроса об освещении перекрестка и пешеходных переходов возле лицея № 1 села Мишкино.

Рабочая группа из представителей администраций района и СП выехала на место.

После осмотра в ответе главы СП Мишкинский сельсовет Рустама Ишмакаева на обращение было сказано, что после приобретения материалов на этом месте будет установлен дополнительный фонарь. В кратчайшие сроки были приобретены материалы и проведены работы по установке дополнительного фонаря, который сейчас освещает перекресток и пешеходные переходы возле лицея № 1.

Следующее обращение тоже по поводу освещения улиц поступило от жителей новых микрорайонов села Мишкино.

— Объездная дорога, о которой идет речь, — ответил заместитель главы администрации МР Мишкинский район по вопросам строительства и жизнеобеспечения Вадим Ханов, — находится на обслуживании ГКУ Управление дорожного хозяйства РБ. Поэтому у администрации района нет возможности установить на ней освещение. О данной проблеме мы знаем. С 2016 года обращаемся с ходатайствами в УДХ РБ. В настоящее время по дороге установлены дорожные знаки, имеются искусственные неровности в виде шумовых полос, на перекрестках установлены фонари уличного освещения, на перекрестке у лицея № 1 идет установка светофора. Мы также направили ходатайство в адрес УДХ РБ, чтобы работы по освещению дороги включили в Территориальный заказ на 2019–2021 годы — другими словами, заложили в бюджете республики финансирование на установку осветительных приборов.