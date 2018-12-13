Программа «Ты — предприниматель» — это место, где можно не только получить новые знания, посетить мастер-классы лучших тренеров Башкирии и России, но и познакомиться с уникальными людьми, которые создают, планируют создать свой бизнес, которые любят то, чем они занимаются, ищут единомышленников и готовы делиться своим опытом.

Делегацию от Мишкинского района представили молодые предприниматели Ильмир Саматов и Резида Бадамшина. Ильмир принял участие в Мастер-классе от Ирины Сухаревой «От общественника до предпринимателя — один шаг». Резида посетила мастер-класс от Елены Арямновой «Продажи товаров и услуг в социальных сетях».

Во второй половине дня они посетили мастер-класс Евгения Фролова из Москвы «Как сделать бизнес системным и передать оперативное управление».