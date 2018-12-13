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Общество
13 Декабря 2018, 16:00

«Ты — предприниматель»

Делегация нашего района приняла участие в итоговом конгрессе федеральной программы «Ты — предприниматель», который прошел в Уфе в рамках Дней молодежной политики.

Программа «Ты — предприниматель» — это место, где можно не только получить новые знания, посетить мастер-классы лучших тренеров Башкирии и России, но и познакомиться с уникальными людьми, которые создают, планируют создать свой бизнес, которые любят то, чем они занимаются, ищут единомышленников и готовы делиться своим опытом.
Делегацию от Мишкинского района представили молодые предприниматели Ильмир Саматов и Резида Бадамшина. Ильмир принял участие в Мастер-классе от Ирины Сухаревой «От общественника до предпринимателя — один шаг». Резида посетила мастер-класс от Елены Арямновой «Продажи товаров и услуг в социальных сетях».
Во второй половине дня они посетили мастер-класс Евгения Фролова из Москвы «Как сделать бизнес системным и передать оперативное управление».
Молодые предприниматели остались довольны программой конгресса, где получили много полезной информации и пообщались с единомышленниками.
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