12 декабря ветеран Великой Отечественной войны Талиб Геннурович Батршин отмечает 95-летие

Начало начал

— Я представитель старинного рода Батршиных, история которого уходит далеко за вековой рубеж. По шежере, после моего прадеда Хаматхафиза продолжает жизнь шестое поколение. Родился я в 1923 году в большой семье Геннура Шариповича и Миньямал Хазиахметовны Батршиных, где кроме меня воспитывались еще шестеро детей. Отец мой в своей родной деревне Сабаево числился середняком. Родители с малого возраста прививали каждому из нас честность, старательность и любовь к труду. Благодаря этому я с ранних лет понял, что всего в этой жизни нужно добиваться самому, поэтому учился хорошо.

— Я помню, — включается в наш разговор дочь Талиба Геннуровича Светлана, — как отец нам рассказывал, что в одном пиджаке в зимнюю стужу бегал в школу в соседнюю деревню, как не хватало еды и одежды. Сам познавший лишения, он очень тепло о нас заботился, красиво одевал, оберегал от бед. Мы бесконечно ему за это благодарны.

После окончания Урьядинской семилетней школы юноша поступил в Бирский педагогический техникум, а с марта 1941 года продолжил учебу в военном пехотном училище города Камышлова Свердловской области.

Эх, путь-дорожка фронтовая

Великую Отечественную войну Талиб Геннурович встретил курсантом и вскоре был призван на фронт.

— Зима 1942–1943 годов была очень холодная, — вспоминает взволнованный очевидец тех грозных событий. — На Западном фронте, где я тогда воевал, происходили жестокие столкновения воюющих сторон, проливалась кровь солдат и офицеров, были многочисленные потери. В одном из таких боев был ранен и я. Меня доставили в госпиталь, который находился в районе Черкизово, что под Москвой. Врачи-хирурги не успевали оперировать, так много было раненых. После госпиталя я был направлен на Брянский фронт, где некоторое время служил в отдельной разведроте. Во время одной из военных операций получил второе ранение. И снова госпиталь, на этот раз в Калужской области.

Военное время требовало, чтобы поправившийся солдат, который был в состоянии служить дальше, после лечения вернулся в строй. Так было и с моим собеседником — вскоре он снова был на фронте, но когда начались масштабные боевые действия на Курско-Орловской дуге, в одном из боев был очередной раз тяжело ранен. На этот раз врачи решили оставить осколок в теле солдата, поскольку он не мешал функционированию органов. После госпиталя ему посчастливилось получить отпуск на несколько дней — уж очень хотелось повидаться с родными, особенно с отцом, который тяжело болел. Радость встречи с родственниками была омрачена печальной вестью — отец, так и не дождавшись сына, умер за месяц до его приезда. Посетив могилу отца и пробыв в деревне всего два дня, Талиб Геннурович поехал обратно.

— На последнем этапе Великой Отечественной войны мне пришлось участвовать в боевых действиях против немецко-фашистских войск в Прибалтике — на 1-м Прибалтийском, 2-м, 3-м Белорусских фронтах, — продолжает ветеран. — В феврале 1945 года наша фронтовая дорога привела нас вглубь Восточной Пруссии. Наши войска уничтожили живую силу и боевую технику фашистов, которые не намерены были уступать свое логово. В ходе тяжелых боев под Кенигсбергом я снова был ранен. В Рязанском госпитале оперировать меня не решились и отправили в Уфу, где без наркоза два хирурга, кстати это были женщины, вытащили осколок из головы. Так подошла к своему концу моя фронтовая дорога.

Под мирным небом

После войны Талиб Геннурович женился на уроженке родной деревни Сабаево, учительнице начальных классов Анисе Аскаровне. Он вспомнил свою первую профессию и тоже начал работать в школе, при этом заочно обучался в Башкирском государственном университете. Семь лет проработав в Урьядинской школе, был переведен директором в Камеевскую. Это время он вспоминает как самое тяжелое в своей рабочей биографии, потому что приходилось не только учить детей и руководить учебным заведением, а еще почти из ничего строить школу.

В 1967 году семья Батршиных переехала в Уфу. Сначала Талиб Геннурович работал заместителем директора по воспитательной работе в школе № 85. Потом был переведен в 109-ую военруком, еще вел уроки истории. До самого выхода на заслуженный отдых ветеран Великой Отечественной войны оставался в трудовом строю. Став пенсионерами, супруги Батршины решили быть ближе к родным местам — переехали в село Мишкино. С Анисой Аскаровной они вырастили четверых детей, помогли им получить образование и встать на ноги. Старшая дочь Светлана Талибовна пошла по стопам родителей. Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РБ, отличник народного просвещения, она всю трудовую жизнь посвятила работе в системе образования нашего района.

До выхода на пенсию работал на газучастке села Мишкино и сын Дим. Дочь Тамара и сын Риф обосновались в Уфе. К сожалению, после тяжелой болезни его спутница жизни Аниса Аскаровна оставила этот мир.

— Я очень благодарен своей супруге, — говорит ветеран, — она была мне только спутницей жизни, подарившей четверых детей, еще и другом, соратником, единомышленником.

Жизнь продолжается

Гвардии майор в отставке Талиб Геннурович Батршин, награжденный орденами Отечественной войны I и II степеней, многочисленными медалями за боевые заслуги, почетными грамотами за долголетний и добросовестный труд, сейчас живет с детьми, окружен любовью и заботой близких.

— Возраст, конечно, дает о себе знать, продолжает ветеран, — спасибо детям и внукам, они очень хорошо за мной ухаживают.

А его близкие уверяют, что Талиб Геннурович и сейчас верен себе — самодостаточен и остается главным советчиком в семье.

Открылся он еще и с неожиданной стороны — оказывается, этот талантливый человек играет на баяне, учит правнуков играть в шахматы и пишет стихи.

Дай бог вам, Талиб Геннурович, крепкого здоровья и в окружении близких встретить свой столетний юбилей.