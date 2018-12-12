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Общество
12 Декабря 2018, 16:00

В Мишкинском районе жители Чебыково поддержали проект ремонта окон в школе

В конце ноября в деревне Чебыково состоялось итоговое собрание по участию в конкурсе Программы поддержки местных инициатив.

В нем приняли участие глава администрации СП Кайраковский сельсовет Владислав Захаров, куратор ППМИ по Мишкинскому району, заместитель главы администрации по финансам Зинаида Шамсутдинова, секретарь Совета МР Мишкинский район Татьяна Коледина.
В ходе собрания активно обсуждались проблемы — жители предлагали свои варианты улучшения качества жизни села. Сошлись на том, что больше всего в ремонте нуждаются окна в школе.
Очаг знаний сдан в эксплуатацию в 1987 году. С того времени окна, которые в настоящее время находятся в критическом состоянии, не менялись и не ремонтировались. Их невозможно мыть, открыть для проветривания класса, они не сохраняют тепло. Все это приводит к тому, что происходит значительный расход энергии для поддержания необходимой температуры в помещении школы. Установка новых окон позволит поддерживать оптимальный температурный режим для учащихся, придаст школе современный эстетичный вид.
Присутствующие на собрании сельчане проголосовали за замену окон. Здесь же была создана инициативная группа.
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