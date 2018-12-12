В Мишкинском районе жители Чебыково поддержали проект ремонта окон в школе

В ходе собрания активно обсуждались проблемы — жители предлагали свои варианты улучшения качества жизни села. Сошлись на том, что больше всего в ремонте нуждаются окна в школе.

Очаг знаний сдан в эксплуатацию в 1987 году. С того времени окна, которые в настоящее время находятся в критическом состоянии, не менялись и не ремонтировались. Их невозможно мыть, открыть для проветривания класса, они не сохраняют тепло. Все это приводит к тому, что происходит значительный расход энергии для поддержания необходимой температуры в помещении школы. Установка новых окон позволит поддерживать оптимальный температурный режим для учащихся, придаст школе современный эстетичный вид.