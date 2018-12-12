В Мишкинском районе отметили День волонтера

Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, чтобы вдохновить людей на добровольную помощь тем, кто в ней нуждается. В России праздник отмечают с 2017 года. Президент РФ Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца (волонтера).

В марийской гимназии в этот день учитель И. Салаева провела открытый классный час для обучающихся 10–11 классов. После просмотра видеофильма Ирина Александровна рассказала об истории волонтёрства. Разбившись на команды, ребята выполняли различные задания: вспоминали пословицы о доброте, объясняли смысл высказываний, составляли список причин, чтобы стать волонтером. Конкурс проектов «А что можем мы?» завершил мероприятие. Первая команда разработала проект «Помощь приюту для животных», а вторая — «Помощь детям с ОВЗ». Вывод классного часа сделали сами обучающиеся: вместе мы сила и любой может стать волонтером.

Мы, обучающиеся и учителя гимназии приглашаем каждого россиянина подключиться к празднованию Дня волонтера, совершив добрый поступок. Возможно, кому-то именно сейчас нужна помощь.