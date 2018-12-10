В Мишкинском районе проходит акция «Новогодний подарок каждому ребенку!»
В отделение Мишкинского района ГБУ РБ Северо-западный межрайонный центр «Семья» стартует акция «Новогодний подарок каждому ребенку!»
Акция проводится с 1 по 28 декабря. Прием новогодних сладостей для детей будет осуществляться в отделении по адресу: РБ, с. Мишкино, ул. Ленина, 73.
Контактный телефон 8-(347-)49–2–14–27.
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