В Башкирии на трассах установят 60 камер фотовидеофиксации с применением новой тактики

«Являясь пользователем дорог, могу отметить, что они становятся лучше, качественнее, но не безопаснее. При общем уменьшении ДТП мы наблюдаем увеличение смертности — это очень печальная и негативная для нас статистика. Те мероприятия, которые мы делаем, они эффективны, но не на 100 процентов. Чтобы этого избежать, надо, по большому счету, строить новые дороги и устанавливать на каждом столбе камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД», — сказал начальник федерального управления автодорог «Приуралье» федерального дорожного агентства Рамиль Сенжапов.