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Общество
7 Декабря 2018, 13:55

В Башкирии на трассах установят 60 камер фотовидеофиксации с применением новой тактики

В Уфе на пресс-конференции, организованной изданием «Коммерсант», обсуждался вопрос безопасности на дорогах федерального значения, проходящих по территории Башкирии.

«Являясь пользователем дорог, могу отметить, что они становятся лучше, качественнее, но не безопаснее. При общем уменьшении ДТП мы наблюдаем увеличение смертности — это очень печальная и негативная для нас статистика. Те мероприятия, которые мы делаем, они эффективны, но не на 100 процентов. Чтобы этого избежать, надо, по большому счету, строить новые дороги и устанавливать на каждом столбе камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД», — сказал начальник федерального управления автодорог «Приуралье» федерального дорожного агентства Рамиль Сенжапов.
По его словам, задача номер один для всех — это безопасность. Вместе с ведомствами производятся выезды в места концентрации ДТП.
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