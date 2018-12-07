Уроки по безопасности в сети «Интернет»

Для того, чтобы эффективно использовать Интернет, нужно уметь обращаться с ним, так как резко возросло число тех, кто использует его возможности в неблаговидных целях. Этому нужно учиться и учить детей.

В школах Мишкинского района с октября по ноябрь проходили Единые уроки по безопасности детей в сети «Интернет». Они были направлены на повышение кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. Стоит отметить, в нашей стране это мероприятие проводится уже в пятый раз.

В прошлом году в них приняли участие 1628 обучающихся, 146 родителей и 30 педагогических работников школ. В этом году мероприятия прошли в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования детей. Всего в них приняли участие 3358 детей, 2238 родителей и 288 педагогических работника.

Единый урок безопасности в сети Интернет вызывает неизменный интерес у подрастающего поколения. В зависимости от возраста, мероприятия проходили в разной форме: бесед, лекций, просмотра мультфильмов, создания коллажей, рисунков. Воспитанники детских садов, учащиеся младших и 5–6 классов лучше воспринимают информацию в игровой форме, просмотра мультфильма, а старшеклассникам материал подавался в лекционной форме. Подведение итогов мероприятий проходило в виде беседы, в которой дети делились своими жизненными ситуациями по данной проблеме, как они выходили из них.

Ребята узнали об основных принципах поведения в Интернете, познакомились с типичными формами киберугроз и способами защиты от них, о фальшивых SMS, спамах, фишинговых сайтах. Дети научились правильно использовать имеющиеся в Интернете образовательные ресурсы и работать с социальными сервисами. Участники Единого урока узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научились анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет и многое другое.

Вопросы безопасности обсуждались на педсоветах и родительских собраниях. Дети и родители были обеспечены памятками по безопасности детей в сети Интернет, по защите персональных данных.

В рамках проведения Единого урока проводилась Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности, в которой приняли участие 1332 ребенка из нашего района. В международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» приняли участие 469 обучающихся школ района. В рамках квеста участникам были предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых начислялись баллы. Районным центром педагогической информации отдела образования была подготовлена и проведена дистанционная викторина для обучающихся 1–11 классов «Безопасность в сети Интернет». Всего в викторине приняли участие 358 обучающихся. Все победители и призеры награждены грамотами отдела образования.

В целях повышения эффективности мероприятий в рамках Единого урока через сайты отдела образования и образовательных организаций ведется информирование детей, родителей, педагогических работников района, так как в настоящее время одним из важнейших источников, посредством которого люди получают необходимую информацию, являются веб-сайты, где созданы разделы «Детям — безопасный интернет», откуда можно почерпнуть актуальную информацию по данной теме.