Советы по безопасности в сети Интернет для родителей

2. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под присмотром родителей.

3. Используйте специальные детские поисковые машины.

4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному Родительскому контролю.

5. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь собственные адреса.

6. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью соответствующего ПО.

7. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.

8. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.

9. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.

10. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей репутацией.

11. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.