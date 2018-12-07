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Общество
7 Декабря 2018, 12:24

Советы по безопасности в сети Интернет для родителей

1. Соблюдайте время нахождения ребенка в сети Интернет.

2. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под присмотром родителей.
3. Используйте специальные детские поисковые машины.
4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному Родительскому контролю.
5. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь собственные адреса.
6. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью соответствующего ПО.
7. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.
8. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
9. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
10. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей репутацией.
11. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.
12. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
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