Правила работы в сети Интернет для детей

По мере взросления детей добавляются новые разъяснения безопасного поведения в Сети, о которых нужно помнить родителям.

1. Не входите на незнакомые сайты. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не отвечайте на «спам».

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы.

3. Никогда не посылайте никому свой пароль. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв, а также периодически меняйте их.

4. При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте псевдоним (ник). Никогда не давай о себе информацию, которая может указать, что ты — ребенок.

5. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в реальном мире. В виртуальном пространстве необходимо вести себя абсолютно так же, как в реальности. Не грубить, не сквернословить и не оскорблять других.

6. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д) считается плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения).

7. Не верьте всему, что вы видите или читаете в Интернете. При наличии сомнений в правдивости какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым.

8. Нельзя сообщать другим пользователям Интернета свою личную информацию (адрес, номер телефона, номер школы, любимые места для игр и т. д.). Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете.

9. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи сообщений, играете в сетевые игры, занимаетесь в Интернете чем-то, что требует указания идентификационного имени пользователя, тогда выберите это имя вместе со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит никакой личной информации.

10. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. Нельзя на чужих устройствах сохранять пароли — это могут использовать злоумышленники.

11. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, поэтому вы не должны встречаться с ними лично. Главный принцип: если незнакомец кажется подозрительным, угрожает, обещает подарки, деньги или настойчиво просит о чем-то, общение в Сети с ним необходимо моментально прекратить.

12. При возникновении чувства неловкости или тревоги при виртуальном диалоге, следует прекратить общение и сообщить старшим. Виртуальное знакомство не должно перерасти в реальное. Если такое решение принято, встреча должна состояться в общественном месте и под контролем родителей.

13. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в Интернете будет вызывать у вас психологический дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями со взрослыми.

14. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть вас во время разговора, т. к. он может быть записан.