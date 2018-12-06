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6 Декабря 2018, 12:00

Жителю Мишкинского района исполнилось 90 лет

Поздравляем юбиляра-долгожителя района

В ноябре исполнилось 90 лет жителю деревни Сабаево, ветерану труда, труженику тыла Гадинуру Глимнуровичу Галинурову.
Поздравляем и желаем крепкого здоровья и бодрости духа.
Районный совет ветеранов
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