В Мишкинском районе прошли мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы с коррупцией

Участие приняли 95 человек. Активную помощь в проведении акции оказали волонтеры местного отделения «Молодая гвардия».

Отдельным пунктом плана предусмотрено участие муниципальных служащих и учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений в интерактивной компьютерной игре «Мы против коррупции», которая прошла в ноябре. В ней приняли участие муниципальные служащие Совета, администрации, сельских поселений и более 100 учеников 11 классов муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Также в 9-11 классах общеобразовательных учреждений района были проведены классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. В фойе Центральной районной библиотеки и ее филиалах были организованы выставки на антикоррупционную тематику.