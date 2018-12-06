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Общество
6 Декабря 2018, 16:29

В Мишкинском районе прошли мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы с коррупцией

В рамки плана были включены разработка памяток, посвященных антикоррупционной тематике и проведение акции «Что нужно знать о коррупции», которая была проведена на площади перед районным Дворцом культуры в форме распространения памяток, посвященных антикоррупционной тематике.

Участие приняли 95 человек. Активную помощь в проведении акции оказали волонтеры местного отделения «Молодая гвардия».
Отдельным пунктом плана предусмотрено участие муниципальных служащих и учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений в интерактивной компьютерной игре «Мы против коррупции», которая прошла в ноябре. В ней приняли участие муниципальные служащие Совета, администрации, сельских поселений и более 100 учеников 11 классов муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.
Также в 9-11 классах общеобразовательных учреждений района были проведены классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. В фойе Центральной районной библиотеки и ее филиалах были организованы выставки на антикоррупционную тематику.
Еще одним не менее интересным мероприятием стал социальный опрос населения по определению уровня восприятия коррупции в районе, организованный администрацией муниципалитета. В опросе приняли участие 289 человек в возрасте от 18 лет. 93,43 процента опрошенных являются жителями Мишкинского района.
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