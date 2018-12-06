+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
6 Декабря 2018, 16:00

В Мишкинском районе прошла акция ко Дню борьбы со СПИДом

Акция в рамках дня «Единых действий» прошла в районе ко Дню борьбы со СПИДом.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, продолжающей распространяться по всем регионам планеты. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее.
1 декабря Молодогвардейцы и волонтеры села Мишкино приняли участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В лицее № 1 им. Ф. Булякова и СОШ № 2 села Мишкино ребята раздавали буклеты и закрепляли на груди красные ленточки педагогам и обучающимся школ, рассказывая о мерах предосторожности.
Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем предотвратить массовую эпидемию данной болезни.
О. Биктубаева
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru