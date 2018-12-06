В Мишкинском районе прошла акция ко Дню борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, продолжающей распространяться по всем регионам планеты. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее.
1 декабря Молодогвардейцы и волонтеры села Мишкино приняли участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В лицее № 1 им. Ф. Булякова и СОШ № 2 села Мишкино ребята раздавали буклеты и закрепляли на груди красные ленточки педагогам и обучающимся школ, рассказывая о мерах предосторожности.
Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем предотвратить массовую эпидемию данной болезни.