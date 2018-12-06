Чуть меньше года СП Ирсаевский сельсовет руководит Станислав Хазиев

На территории Ирсаевского сельсовета находятся пять деревень: Ирсаево, Митряево, Нижнесорокино, Верхнесорокино и Елышево. Численность населения составляет 1917 человек. Молодому руководителю есть где развернуться и что делать, чтобы облегчить жизнь сельчан.

К счастью, Станислав — свой парень в полном смысле этого слова. Родился и вырос он в деревне Верхнесорокино, ходил в Ирсаевскую среднюю школу. Затем поступил в Стерлитамакский филиал института физической культуры Уральской государственной академии. В 2008–2009 годах служил в армии, во внутренних войсках. После службы продолжил обучение, а в 2011 году благополучно его закончил. Работал в родной школе. В 2018 году старательному парню предложили должность главы администрации сельского поселения.

— Я очень благодарен работникам сельской и районной администраций за поддержку и понимание. Конечно, первое время ведущим специалистам приходилось подсказывать мне буквально всё. Например, к кому обращаться при решении тех или иных вопросов, как правильно оформить официальные бумаги. Целыми вечерами я просматривал существующие документы, читал постановления, изучал законы и статьи, до сих пор голова кругом идет, — рассказывает Станислав. — Самую большую благодарность хочу выразить моему предшественнику, Алефтине Андрияновой, которая меня поддерживает, дает ценные советы, направляет мою работу в нужное русло.

Также хочется отметить активных старост деревень Елышево (Альберт Иманов) и Верхнесорокино (Надежда Хазиева), которые своим примером, неуемной энергией ведут своих односельчан, подают новые идеи и воплощают их в жизнь. В Верхнесорокино, например, начато строительство памятника участникам Великой Отечественной войны, больше половины работ уже сделаны. Планируем открыть его 9 мая.

Идея увековечения памяти воинов-односельчан принадлежит выходцу из деревни Анатолию Сафарову. Тротуарной плиткой обеспечил другой наш земляк — предприниматель Вячеслав Александров. Была создана инициативная группа, которая в короткое время собрала с населения деньги и закупила необходимые материалы. Всем большое спасибо за поддержку.

В команде молодого руководителя также депутаты сельского поселения, культработники, педагоги школ во главе с директором Анатолием Назмиевым, председатели первичных ветеранских организаций.

Глава сельского поселения много работает с обращениями граждан. Так, не остались без внимания просьбы жителей о ремонте дорог, содержание их в надлежащем порядке в зимний и летний периоды. Продолжается работа по ППМИ — на территории школы установлена детская спортивная площадка, которая состоит из 17 элементов: каруселей, качелей, спортивных снаряжений и т. д.

Работает в сельском поселении программа «Реальные дела»: в Верхнесорокинской начальной школе были заменены 14 окон. В этом году жители деревни Верхнесорокино по программе ППМИ‑2019 на сходе граждан проголосовали за замену окон в здании школы, клуба, ФАП и библиотеки.

Одна из красивейших деревень сельсовета — Елышево в этом году участвовала в конкурсе «Самое красивое село Республики Башкортостан». Из 46 претендентов елышевцы пробились в число 20 лучших.

Гордостью сельского поселения является клуб любителей спорта «Сорокино», который из года в год получает призовые места не только в районе, но и за пределами республики.

— Но как мы знаем, жизнь не состоит только из светлых полос. Так и на территории сельского поселения есть много проблем, требующих решения. Например, во всех деревнях нужно установить лампы для освещения улиц, дороги внутри деревень оставляют желать лучшего. Жители Нижнесорокино давно просят отремонтировать здание клуба, ищем средства для ремонта. И много еще чего…

Сельчане уже оценили работу нового руководителя, и говорят «Спасибо!» за неравнодушное отношение к людям, внимательный подход к рассмотрению любых жизненных проблем земляков.

Так и живет СП Ирсаевский сельсовет, объединившись вместе: сельская и районная администрации, активные депутаты, неравнодушные сельчане, они решают свои злободневные проблемы, проводят праздники, чествуют ветеранов, облагораживают село. А по-другому ведь и не получится.