В Мишкинском районе прошел День инвалидов

3 декабря 1992 года решением Генеральной Ассамблеи ООН провозглашен Днем инвалидов.

За столами в этот раз собрались те, кто появился на свет с ограниченными возможностями здоровья или это случилось с ними по независящим от них обстоятельствам. Они научились жить среди нас, с каждым днем доказывая себе и другим, что они достойны внимания, как любой другой человек.

Вот и в этот раз за столами царила теплая и непринужденная обстановка. Встреча носила особо одухотворенный характер. Задолго до официальной части мероприятия гости ФОК «Триумф» с экскурсией побывали возле бассейна, осмотрели игровые и тренажерные залы. И везде их с особой заботой встречали тренеры и преподаватели кружков. Почувствовать себя нужным помогла та душевная атмосфера тепла и уюта, которой окружили их устроители мероприятия.

Этот день – 3 декабря, отмечен в календарях всего мира, но не как праздник, а скорее, как напоминание. Напоминание о том, что мы должны быть терпимее, внимательнее к тем людям, которые ограничены в своих физических возможностях. Эти люди ценят жизнь по особому, не расходуя ее по пустякам.

На встречу с ними в этот день пришли представители различных общественных и государственных организаций – ЦРБ, госаптеки, ЦЗН, пенсионного фонда, центра помощи семье и детям и другие организации социальной направленности. Специалисты всегда придут на помощь, ответят на любые вопросы, проконсультируют.