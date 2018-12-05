О трудоустройстве инвалидов в Мишкинском районе

Трудоустройство является основным процессом возвращения инвалида к труду с учетом состояния его здоровья и способностей, конечная цель которого состоит в восстановлении нарушенных вследствие инвалидности связей между инвалидом и обществом.

Об особенностях трудоустройства людей с инвалидностью рассказала руководитель отдела ГКУ Северный межрайонный ЦЗН по Мишкинскому району Гульназ Набиева:

— В период трудоустройства человек с инвалидностью сталкивается с повышенными требованиями работодателя, необходимостью выполнять работы на уровне с другими работниками, которые не имеют ограничений по здоровью, низким уровнем заработной платы. Сложность в трудоустройстве этой категории граждан состоит в том, что подавляющее большинство лиц, обращающихся в центр занятости, хотя и имеют высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное образование, находятся на инвалидности свыше одного года, таким образом, наряду с потерей возможности трудоустройства теряются и профессиональные навыки.

Для получения содействия в трудоустройстве и иных государственных услуг в сфере занятости инвалиду необходимо лично обратиться в территориальный отдел по месту проживания (регистрации по месту жительства).

Для постановки на учет с целью поиска подходящей работы необходимо предъявить следующие документы: паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; заявление- анкету о предоставлении государственной услуги; индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке.

Для получения более полной услуги необходимо предъявить документы, которые могут быть учтены при подборе вариантов подходящей работы: трудовую книжку или документ, ее заменяющий, — кроме граждан, впервые ищущих работу; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина; справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы — кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших).

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, могут быть оказаны государственные услуги по осуществлению социальных выплат, психологической поддержке; содействию самозанятости безработных граждан (открытию своего дела); содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан по востребованным на рынке труда крымского региона профессиям и специальностям (а также обучение основам предпринимательства).

По состоянию на 1 ноября 2018 года в службу занятости обратились 23 человека, относящиеся к категории инвалидов, в качестве безработных было зарегистрировано 5 человек, что составляло 2% от общей численности официально зарегистрированных безработных граждан.

В рамках мероприятий региональной программы снижения напряженности на рынке труда РБ специалистами отдела ГКУ Северный межрайонный ЦЗН по Мишкинскому району проводятся работы, совместно с работодателями района по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства граждан, относящихся к категории инвалидов. Благодаря данной программе появится возможность оборудовать под индивидуальные особенности человека специальные рабочие места. В результате граждане, относящиеся к категории инвалидов, получат работу и уверенность в завтрашнем дне.

Согласно мероприятиям региональной программы снижения напряженности на рынке труда РБ, и в 2018 году планируется возмещение затрат работодателю на создание или оборудование рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в размере 75 тыс. руб.

День инвалида направлен, в первую очередь, на привлечение внимания людей к проблемам людей с ограниченными возможностями. Пользуясь случаем, от чистого сердца хотим пожелать, чтобы каждый день приносил новые силы и вдохновение. Желаем окружения счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью.