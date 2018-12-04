Двоих жительниц Мишкинского района наградили медалью «Материнская слава»

». В числе награжденных — жительница деревни Озерки Наталья Леонидовна Биктышева, жительница деревни Староарзаматово Лариса Семеновна Яншаева. Поздравляем многодетных мам с высокой наградой. Желаем здоровья, семейного счастья, всех благ!