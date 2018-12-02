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Общество
2 Декабря 2018, 11:49

В Мишкинском районе жители деревни Новоакбулатово одобрили проект подключения детсада к газовому отоплению

Уже несколько лет на территории Мишкинского района успешно реализуется Программа поддержки местных инициатив (ППМИ).

Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета до 4-х миллионов рублей на реализацию наиболее важных для сельских территорий проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений. Главным условием победы в конкурсе является активное участие жителей.
Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет уже принимала участие в Программе, но не прошла конкурсный отбор.
В этом году советом депутатов СП вновь принято решение об участии в ППМИ. Первое предварительное собрание по отбору проекта было проведено в администрации сельского поселения, единогласно был одобрен проект подключения газового отопления детскому саду. А 16 ноября в СДК деревни Новоакбулатово состоялся сход граждан.
О программе ППМИ рассказали начальник финансового управления администрации МР Мишкинский район Зинаида Анатольевна Шамсутдинова, глава СП Акбулатовский сельсовет Виталий Исаметович Бикмурзин. В ходе собрания была создана инициативная группа, утвержден план мероприятий по решению данного вопроса.
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