В Мишкинском районе жители деревни Новоакбулатово одобрили проект подключения детсада к газовому отоплению

Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета до 4-х миллионов рублей на реализацию наиболее важных для сельских территорий проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений. Главным условием победы в конкурсе является активное участие жителей.

Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет уже принимала участие в Программе, но не прошла конкурсный отбор.

В этом году советом депутатов СП вновь принято решение об участии в ППМИ. Первое предварительное собрание по отбору проекта было проведено в администрации сельского поселения, единогласно был одобрен проект подключения газового отопления детскому саду. А 16 ноября в СДК деревни Новоакбулатово состоялся сход граждан.