В селе Мишкино установили главную елку

Как только земля укрылась белым покрывалом, и дети, и взрослые начали считать дни до наступления Нового года. О том, что праздник уже не за горами, известила и лесная красавица, которая на радость детворе уже прибыла из леса близ села Ленинское. В этом году по многочисленным просьбам жителей райцентра ее установили на площади перед районным Дворцом культуры.
По словам главы администрации СП Мишкинский сельсовет Рустама Ишмакаева, рост величавой гостьи — 21 метр, привезли ее работники ООО «СтройПроект». Установкой на площади занимались сотрудники администрации СП и РДК, краном помогли биряне.
Стоять елочке в гордом одиночестве не дали — появились работники ООО «ПЖКХ Мишкинское» и БашРЭС, которые помогают ей заиграть разноцветными веселыми огнями, красивыми игрушками и шариками.
Руководство администрации сельского поселения позаботилось и о горках для детворы, и уже шумная, радостная толпа не даёт заскучать лесной красавице ни минутки.