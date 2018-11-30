В селе Мишкино установили главную елку

Как только земля укрылась белым покрывалом, и дети, и взрослые начали считать дни до наступления Нового года. О том, что праздник уже не за горами, известила и лесная красавица, которая на радость детворе уже прибыла из леса близ села Ленинское. В этом году по многочисленным просьбам жителей райцентра ее установили на площади перед районным Дворцом культуры.