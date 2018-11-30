+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
30 Ноября 2018, 14:00

В селе Мишкино установили главную елку

Зимушка-зима в этом году решила прийти пораньше — закружила хлопьями пушистого снега, заискрилась серебристыми искорками инея на деревьях, заиграла легким румянцем на наших щечках.

Как только земля укрылась белым покрывалом, и дети, и взрослые начали считать дни до наступления Нового года. О том, что праздник уже не за горами, известила и лесная красавица, которая на радость детворе уже прибыла из леса близ села Ленинское. В этом году по многочисленным просьбам жителей райцентра ее установили на площади перед районным Дворцом культуры.
По словам главы администрации СП Мишкинский сельсовет Рустама Ишмакаева, рост величавой гостьи — 21 метр, привезли ее работники ООО «СтройПроект». Установкой на площади занимались сотрудники администрации СП и РДК, краном помогли биряне.
Стоять елочке в гордом одиночестве не дали — появились работники ООО «ПЖКХ Мишкинское» и БашРЭС, которые помогают ей заиграть разноцветными веселыми огнями, красивыми игрушками и шариками.
Руководство администрации сельского поселения позаботилось и о горках для детворы, и уже шумная, радостная толпа не даёт заскучать лесной красавице ни минутки.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru