В Мишкинском районе на газеты «Дружба» и «Келшымаш» можно подписаться на 10 процентов дешевле

В эти 10 дней наши подписчики смогут выписать печатные издания филиалов ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» на 10 процентов дешевле. Свою любимую районку, уважаемые наши подписчики, вы сможете выписать за 795 рублей 66 копеек.

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