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Общество
30 Ноября 2018, 12:03

В Мишкинском районе на газеты «Дружба» и «Келшымаш» можно подписаться на 10 процентов дешевле

В целях увеличения подписных тиражей в период проведения подписной кампании на первое полугодие 2019 года во всех почтовых отделениях района с 3 по 13 декабря пройдет еще одна декада подписки.

В эти 10 дней наши подписчики смогут выписать печатные издания филиалов ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» на 10 процентов дешевле. Свою любимую районку, уважаемые наши подписчики, вы сможете выписать за 795 рублей 66 копеек.
Также в редакции газеты продолжается альтернативная подписка (газету нужно будет забирать из редакции самим) всего за 498 рублей.
До конца подписной кампании осталось не так уж много времени, поэтому, друзья, спешите подписаться, чтобы ваши верные друзья — «Дружба» и «Келшымаш» всегда были с вами.
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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