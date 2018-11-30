В Мишкинском районе известный строитель 90-х годов Михаил Васильев встретил 80-летний юбилей

И вот мы с водителем в Чураево. С опаской оглядываясь (а вдруг там злая собака), захожу во двор, а потом и домой, недоумевая, почему же хозяин не выходит навстречу, хотя о своем приезде я предупреждала его заранее. А причина оказалась простой — в последнее время стал плохо слышать.

Передо мной предстал мужчина преклонных лет, но подтянутый и моложавый, настоящий джентльмен. С обаятельной улыбкой он предложил мне присесть. Между нами завязалась непринужденная беседа.

Родился Михаил Юзукаевич в деревне Бахтыбаево Бирского района, откуда родом его отец, Юзукай. А мать, Марзина, была родом из Маевки Мишкинского района. Родители у М. Васильева были колхозниками, в семье выросло 9 детей, Михаил был седьмым ребенком. Он был еще дошкольником, когда семья Васильевых по семейным обстоятельствам переехала в Маевку. Отец начал работать шорником (специалист по изготовлению конской упряжи), мать была разнорабочей.

После окончания начальной школы Михаил пошел в Чураевскую школу. Получив свидетельство о семилетнем образовании, он оставил школу и трудоустроился разнорабочим в колхоз Ильича.

В 1956 году юноша поступил учиться в ФЗО города Ульяновска, где освоил профессию бригадира по текущему содержанию и ремонту путей. Правда, поработать не успел — забрали в армию. Служил он в ракетных вой- сках специального назначения.

Через три года, выполнив воинский долг перед Отечеством, Михаил Васильев вернулся на малую родину. После недельного отпуска устроился завхозом в школу, заодно возобновил учебу — в вечерней школе получил аттестат о среднем образовании. В 1961 году его пригласили в Баймурзинскую школу, где он начал преподавать уроки труда. Вскоре понял: чтобы детей обучить чему-то, самому нужно все знать. Решил заочно поступить в Бирский педагогический институт, на факультет физики и математики. Шесть лет он учил детей азам математики, и понял — это не его… Повернул свою жизнь на 180 градусов — очно поступил в Саратовский строительный техникум. Через 4 года дипломированного специалиста назначили мастером Чураевского МСО (межколхозная строительная организация). Эту контору потом присоединили к Мишкинской. Через два года снова вернули в Чураево.

Михаила Юзукаевича назначили начальником участка Чураевского кирпичного завода. До 1990 года он возглавлял этот передовой коллектив. Под его руководством на кирзаводе трудились более 200 человек. Работали в две смены, готовое сырье развозили по всему району. Именно из кирпичей этого завода были построены здания больницы, коммунхоза, МСО, сельхозхимии. Здание самого завода тоже разрасталось именно в этот период — он добился выделения рабочим земельных участков, чтобы построить там дома. Но… они остались только в планах. С развалом Советского Союза развалились и все объекты — теперь о тех далеких годах Михаилу Васильеву напоминает лишь развалившееся здание кирзавода, которое видно из окон его дома. Не может ветеран смотреть на них без слез обиды и горечи на глазах…

Личная жизнь Михаила Юзукаевича сложилась тоже удачно. В 1961 году он привел в дом красавицу Татьяну из соседней деревни Ильича. Супруги вырастили двоих сыновей: старший Игорь со своей семьей живет в Чураево, они воспитали сына и дочь; второй, Володя, живет в Нефтекамске, в их семье тоже выросли два внука.