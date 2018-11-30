С заботой о людях

Государственный медиахолдинг под руководством ИА «Башинформ» (сюда же входят и республиканские, и городские, и районные газеты) включен в эту систему для реагирования на обращения жителей республики.

За время работы системы в социальных сетях поступило несколько обращений от жителей Мишкинского района. Сегодня мы публикуем ответы на наиболее важные вопросы из социальных сетей и «инцидента».

1. ВОПРОС по газификации деревни Сабаево

ОТВЕТ: В ответ на Ваш запрос, поступивший на электронную почту 22.10.2018 г. по обращению граждан, поступивший в Ваш адрес под номером «182 иг» об отсутствии газификации в д. Сабаево Мишкинского района, администрация МР Мишкинский район РБ сообщает, что действительно, д. Сабаево не газифицирована. Рядом с д. Сабаево проходит межпоселковый газопровод высокого давления, для подключения внутрипоселкового газопровода низкого давления оставлен отвод с ГРП. Неоднократные обращения администрации района и отдельно администрации СП Урьядинский сельсовет с приложением протокола схода граждан д. Сабаево в филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске с просьбой о включении в планы проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления в д. Сабаево остались без внимания.

Аналогичная ситуация с д. Башбайбаково СП Урьядинский сельсовет и д. Русское Байбаково СП Камеевский сельсовет.

Заместитель главы администрации В. М. Ханов

Дополнение к этому письму:

В дополнение к ответу администрации МР Мишкинский район от 22.10.2018 г № 1554 о газификации д. Сабаево Мишкинского района РБ, сообщаем, что ПАО «Газпром газораспределение Уфа» филиал в г. Бирске ведут работы по включению в 2019 году в инвестиционную программу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» газификацию населенных пунктов МР Мишкинский район, в том числе и д. Сабаево.

2. ВОПРОС по обработке земель на территории района, в частности в СП Новотроицкий сельсовет.

ОТВЕТ: В Мишкинском районе на землях Новотроицкого сельсовета работают фермерские хозяйства Белоусова, Михайлова, Пойлова. Есть там и неосвоенные сельхозугодия. Они не заброшены, как нам сказал главный инженер администрации Мишкинского района Александр Абукаев, там проводится межевание для последующего предложения потенциальным инвесторам. И это не обязательно крупный бизнес. Сегодня в РБ появилась уникальная возможность организовать сельскохозяйственный потребительский кооператив, и обеспечить тем самым работой и себя, и односельчан. Как нам рассказал официальный представитель Минсельхоза РБ Алмаз Галимов, теперь можно получить грант на реализацию доходогенерирующего проекта, основанного на инициативе граждан по объединению в сельхозкооператив. Республика поможет суммой до 3 млн. рублей инициативным гражданам, желающим организовать и развивать сельхозпотребкооперативы. Постановлением Правительства РБ от 8 июня 2018 года № 254 утвержден порядок получения грантов из бюджета республики. Денежные средства можно получить на организацию и развитие СПоК по следующим направлениям: сбор, хранение, транспортировка, очистка и охлаждение молока для дальнейшей переработки; забой, хранение, разделка и фасовка мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, птицы, рыбы и кроликов; сбор, хранение, сортировка, очистка, измельчение и упаковка овощной продукции, картофеля, грибов, плодов, ягод, фруктов; сбор, хранение, гомогенизация, роспуск, фасовка меда и иной пчеловодческой продукции; сбор, сушка, измельчение и фасовка лекарственных трав и дикоросов; заготовка, хранение, переработка, транспортировка и оптово-розничная реализация сельскохозяйственной продукции; сбор, сортировка и первичная переработка шерсти, кожевенного сырья; хранение, транспортировка, переработка рыбоводческой продукции; переработка зерна, зернобобовых, семян масличных и иных культур для промышленного, продовольственного и фуражного производства; создание производственной инфраструктуры доходогенерирующего проекта для растениеводства и животноводства, не являющегося объектом капитального строительства. В 2018 году 115 сельскохозяйственных потребительских кооперативов стали участниками ДГП, что позволит им приобрести оборудование и увеличить объём товарной сельскохозяйственной продукции.

Если Вы захотите организовать сельхозпотребкооператив и стать участником ДГП, за разъяснениями и поддержкой можете обратиться в администрацию Мишкинского района, либо в Центр сельскохозяйственного консультирования РБ.