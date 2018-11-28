Жителей Башкирии просят помочь в усовершенствовании законодательства БДД

Госсобрание — Курултай Башкирии ждет предложений от неравнодушных жителей республики по усовершенствованию законодательства системы безопасности дорожного движения (БДД). По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, решать этот вопрос нужно общими усилиями.

«Ситуация на дорогах республики не сходит с повестки дня. Много нарушений, аварий и, что самое страшное, практически ежедневно гибнут люди, в том числе дети. Более того, количество погибших растет, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Все мы являемся участниками дорожного движения, и решать вопрос с безопасностью на дорогах возможно только общими усилиями. Депутатам предстоит еще раз вернуться к содержанию законодательства, регулирующего эту сферу. В республике есть Кодекс о безопасности дорожного движения, в который возможно внести изменения. Требует совершенствования и федеральное законодательство. Нуждаются в пересмотре правила дорожного движения, мера наказаний за их нарушения. Ответственность по многим статьям не менялась десятилетиями. Она ничтожно мала по сравнению с тем риском, той угрозой для граждан, которые создают на дорогах нарушители».

Предложения и пожелания от всех участников дорожного движения принимаются по электронной почте: [email protected]

Ранее врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил усилить наказание за нарушение ПДД.

«Например, штраф 500 рублей за непристегнутый ремень безопасности в Москве, введённый 2007 году, остается таковым и спустя 10 лет. Ничто так не приводит в чувство человека, как угроза неминуемого наказания за нарушение ПДД», — сказал руководитель региона.