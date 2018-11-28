В Мишкинском районе жители деревни Сосновка займутся ремонтом дорог

В нашем районе успешно продолжает работать программа по поддержке местных инициатив, благодаря которой жители многих СП получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов.

В их число входит и Большесухоязовский сельсовет, на территории которого, благодаря участию в ППМИ, третий год подряд успешно решаются насущные проблемы сельского поселения. В 2017 году была отремонтирована отопительная система Большесухоязовской школы, в 2018 году — в деревне Сосновка построена стела участникам Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе в деревне Сосновка прошел сход граждан, где инициативная группа подняла вопрос капитального ремонта дорог. На собрании присутствовали и выступили глава администрации СП Большесухоязовский сельсовет И. Айгузин, заместитель главы администрации по финансам З. Шамсутдинова, секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив ИСИ РБ А. Куликов.

Жителям деревни давно не дает покоя состояние дорог, поэтому они решили еще раз участвовать в программе поддержки местных инициатив, ведь со стелой все получилось.

Для участия в программе сосновцы готовы собрать 200 тысяч рублей, потому что каждый из них понимает, что хорошая дорога облегчит жизнь не только водителям, но и пешеходам, особенно людям пожилого возраста и детям.