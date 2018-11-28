В Мишкинском районе в деревне Малонакаряково прошли «Семейные игры»

В один из ноябрьских дней в Малонакаряковском СДК прошел традиционный в 2018 году семейный выходной «Семейные игры», организаторами которого выступила ГБУ РБ СЗ МЦ «Семья» отделение в Мишкинском районе.

В рамках мероприятия были организованы мастер-классы — арт-терапия раскраска, цветы из бумажной салфетки, настольные игры: шашки, пазлы, которые провели специалист по социальной работе отделения Р. Бабичева, заведующая отделения М. Николаева, заведующий Малонакаряковским СДК А. Шляпников. Психолог отделения Н. Карелина провела командные игры для детей и родителей. Каждый желающий мог стать участником конкурса.