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Общество
28 Ноября 2018, 12:05

В Мишкинском районе в деревне Малонакаряково прошли «Семейные игры»

В один из ноябрьских дней в Малонакаряковском СДК прошел традиционный в 2018 году семейный выходной «Семейные игры», организаторами которого выступила ГБУ РБ СЗ МЦ «Семья» отделение в Мишкинском районе.

В один из ноябрьских дней в Малонакаряковском СДК прошел традиционный в 2018 году семейный выходной «Семейные игры», организаторами которого выступила ГБУ РБ СЗ МЦ «Семья» отделение в Мишкинском районе.
В рамках мероприятия были организованы мастер-классы — арт-терапия раскраска, цветы из бумажной салфетки, настольные игры: шашки, пазлы, которые провели специалист по социальной работе отделения Р. Бабичева, заведующая отделения М. Николаева, заведующий Малонакаряковским СДК А. Шляпников. Психолог отделения Н. Карелина провела командные игры для детей и родителей. Каждый желающий мог стать участником конкурса.
Среди участников семейного выходного были многодетные, малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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