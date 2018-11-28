В Мишкинском районе прошла акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП

С 2005 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП, который направлен на предупреждение людей о масштабах бедствия.

Он был учрежден для того, чтобы люди могли выразить соболезнование тем, кто пережил физические и психологические страдания, оказавшись жертвой дорожного происшествия. Именно в третье воскресенье ноября во всем мире чтят память тех, кто погиб в результате дорожных аварий.

По данным ГИБДД, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,3 миллиона человек и еще 50 миллионов человек получают травмы и становятся инвалидами. Дорожно-транспортные происшествия являются первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 10–24 лет. Каждые шесть секунд кто-то погибает или получает травмы на дорогах.