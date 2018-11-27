Жители Башкирии решили отремонтировать здание, в котором размещены 5 социальных учреждений

16 ноября в селе Ленинское Мишкинского района состоялось собрание по поводу участия в конкурсе по Программе поддержки местных инициатив.

В нем приняли участие глава администрации СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев, куратор ППМИ по Мишкинскому району, заместитель главы администрации по финансам Зинаида Шамсутдинова, секретарь Совета МР Мишкинский район Татьяна Коледина, а также местные жители.

В ходе собрания активно обсуждались проблемы села, жители предлагали свои варианты улучшения качества жизни. Сошлись на том, что необходимо заменить отопительную систему и окна в здании, в котором размещены 5 социальных учреждений: ФАП, сельский клуб, библиотека, школа и детский садик.

На сегодняшний день в школе не поддерживается температурный режим по нормативу, в окнах имеются щели, а некоторые закрыты обычным полиэтиленом.

В завершении собрания, население приняло единогласное решение — о сборе денег в размере 15% от стоимости работы, а так же избрали инициативную группу.