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Общество
25 Ноября 2018, 14:00

В Башкирии семья взяла под опеку пятерых детей

Семья Фадеевых из деревни Яндыганово Мишкинского района, взяв под свою опеку, дала надежду на счастливое детство пятерым детям

Семья Фадеевых из деревни Яндыганово Мишкинского района, взяв под свою опеку, дала надежду на счастливое детство пятерым детям
Сергей Андреянович и Алена Владимировна Фадеевы свили свое уютное семейное гнездышко в 1992 году.
Жили молодые с родителями мужа, затем на материнский капитал купили дом, где, купаясь в лучах родительской любви, выросли 4 детей. Старшему сыну Андрею исполнилось 26 лет. Вместе со своей супругой они подарили родителям внучку. Дочь Зинаида осчастливила двойняшками. Кристина — студентка Мишкинского агропромышленного колледжа, осваивает профессию пчеловода-водителя. Младшенький Тимофей учится во 2 классе.
В 2015 году в семье Сергея случилась беда — умер брат. У него остались двое мальчиков, которым в ту пору было 13 и 12 лет. Мать у них по причине дружбы с «зеленым змием» была лишена родительских прав, поэтому детей отправили в Шафрановский детский интернат. Супруги Фадеевы, у которых на глазах росли любимые племянники, не смогли допустить, чтобы дети страдали на чужбине. В течение четырех месяцев они обивали пороги всех инстанций, которые занимаются оформлением опекунства, и добились своего: племянники вернулись в родную деревню, под крыло дяди Сережи.
Спустя несколько лет супруги Фадеевы решили взять из детского дома еще одну девочку. Поехали. Очень понравилась девочка Милана, но воспитатели детского дома сказали, что у нее еще есть брат и сестра — Данил и Даша. Разлучить детей Алена Владимировна и Сергей Андреянович не посмели — взяли под опеку всех троих. Так, благодаря милосердным супругам Фадеевым, 5 детей приобрели крышу над головой, семью, где всех любят, оберегают от бед, дают родительскую ласку.
Степан теперь учится в агроколледже, Руслан, Даша, Милана — учащиеся Акбулатовской средней школы, Данил в Шафраново, в спецклассе.
Дети этой большой, дружной семьи ни в чем не нуждаются. Родители учат их трудолюбию, уважению к взрослым и младшим.
Как только заходишь в зал, в глаза бросается стена, развешанная фотографиями. И там же написаны слова: «Семья — это здоровье, любовь, дети, счастье, успех, радость и улыбки любимых!».
— Это девиз нашей семьи, — улыбается Алена Владимировна.
Глядя на улыбающихся детей, которые с обожанием смотрят на своих родителей, этому легко поверить.
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