В Башкирии семья взяла под опеку пятерых детей

Семья Фадеевых из деревни Яндыганово Мишкинского района, взяв под свою опеку, дала надежду на счастливое детство пятерым детям

Сергей Андреянович и Алена Владимировна Фадеевы свили свое уютное семейное гнездышко в 1992 году.

Жили молодые с родителями мужа, затем на материнский капитал купили дом, где, купаясь в лучах родительской любви, выросли 4 детей. Старшему сыну Андрею исполнилось 26 лет. Вместе со своей супругой они подарили родителям внучку. Дочь Зинаида осчастливила двойняшками. Кристина — студентка Мишкинского агропромышленного колледжа, осваивает профессию пчеловода-водителя. Младшенький Тимофей учится во 2 классе.

В 2015 году в семье Сергея случилась беда — умер брат. У него остались двое мальчиков, которым в ту пору было 13 и 12 лет. Мать у них по причине дружбы с «зеленым змием» была лишена родительских прав, поэтому детей отправили в Шафрановский детский интернат. Супруги Фадеевы, у которых на глазах росли любимые племянники, не смогли допустить, чтобы дети страдали на чужбине. В течение четырех месяцев они обивали пороги всех инстанций, которые занимаются оформлением опекунства, и добились своего: племянники вернулись в родную деревню, под крыло дяди Сережи.

Спустя несколько лет супруги Фадеевы решили взять из детского дома еще одну девочку. Поехали. Очень понравилась девочка Милана, но воспитатели детского дома сказали, что у нее еще есть брат и сестра — Данил и Даша. Разлучить детей Алена Владимировна и Сергей Андреянович не посмели — взяли под опеку всех троих. Так, благодаря милосердным супругам Фадеевым, 5 детей приобрели крышу над головой, семью, где всех любят, оберегают от бед, дают родительскую ласку.

Степан теперь учится в агроколледже, Руслан, Даша, Милана — учащиеся Акбулатовской средней школы, Данил в Шафраново, в спецклассе.

Дети этой большой, дружной семьи ни в чем не нуждаются. Родители учат их трудолюбию, уважению к взрослым и младшим.

Как только заходишь в зал, в глаза бросается стена, развешанная фотографиями. И там же написаны слова: «Семья — это здоровье, любовь, дети, счастье, успех, радость и улыбки любимых!».

— Это девиз нашей семьи, — улыбается Алена Владимировна.