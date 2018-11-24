Мир под названием «Мама»

Моя мама — Гузалия Рафиковна Загитова родилась 26 августа 1974 года в маленькой красивой деревушке Спартак (к сожалению, этой деревни давно нет). По гороскопу она Дева. А женщинам этого знака свойственна высокая работоспособность, практичность и умение создавать уют и теплую атмосферу дома.

Именно такой является и моя мама. Для нее очень важна семья. Замуж она вышла по любви (проводила и дождалась из армии моего отца — моряка Балтийского флота). Дала жизнь троим детям: дочери и двум сыновьям. С 1991 года работает учителем. И не может представить себя на какой-либо другой работе. Мама часто вспоминает, как прошло ее детство, что игры, в которые они играли, были совсем другие.

Много сил ей приходится отдавать работе. Ведь кроме нас, у нее много других детей — это школьники. В районе ее ученики занимают призовые места, выступают и на уровне республики. В 2016–2017 учебном году ее ученица стала призером республиканской олимпиады по татарскому языку и литературе. Среди выпускников есть и те, которые пошли по ее стопам. Мне очень приятно, что ее уважают и школьники, и взрослые. Чтобы каждый день был успешным, ей надо успеть и тетради проверить, и планы составить. Я ложусь спать, а мама еще за своей работой. Утром я встаю, она уже работает. Спит ли она ночью? Я вижу, как много ей надо успеть сделать. Сколько времени и сил, сколько труда и здоровья тратит моя мама! Ведь на ее хрупких плечах работа, дом, семья, так как папа занят на работе (он много работает, чтобы прокормить нашу большую семью). У нас большой сад-огород, на зиму мы делаем заготовки. Мама очень любит цветы. Какие только цветы не растут летом в нашем саду!

Мама добрая, хорошо ладит с людьми. Она умеет согреть своей теплотой, поддержать в трудную минуту, когда бывает грустно. Мама заботится о нас с самого рождения, дарит нам доброту, заботу, нежность и материнскую любовь.

В нашем доме царит любовь. Это так важно в жизни! И это благодаря моей маме. Женщина строит и бережет домашний очаг, чтобы огонь тепла, нежности, заботы не иссякал в нем. Я благодарен своей маме, потому что не будь ее, не было бы у нас такой дружной семьи. Да и сам всегда стараюсь ей помочь. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и веселой, а ее глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка ее чаще радовала меня и окружающих людей. Желаю маме счастья, здоровья и всего того, чего бы ей хотелось, но еще не сбылось. Пусть сбудутся все ее мечты. Ведь не только нам, детям, нужны любовь, внимание и забота — маме они нужны тоже. Дорогая мама, я очень тебя люблю! Буду стараться радовать тебя каждый день своей учебой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть!