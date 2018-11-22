В Башкирии образовался клуб «Молодая семья»

Согласно Указу Главы Республики Башкортостан 2018 год в Республике Башкортостан был объявлен Годом семьи.







В рамках укрепления института семьи 1 ноября решением учредительного собрания в районе создан клуб «Молодая семья», в состав учредителей которого вошли специалисты отдела молодежи, образования, культуры, здравоохранения, центра «Семья», женсовета и Молодежного совета района.







С задачами, стоящими перед организаторами клуба, направлениями его деятельности ознакомила специалист отдела молодежи администрации муниципального района Ольга Биктубаева.







— Клуб создан с целью повышения престижа роли семьи в обществе, оказания помощи молодым семьям в сохранении и укреплении семейных ценностей, создания условий для повышения и реализации духовного, социально-психологического, творческого потенциала молодых семей, объединения молодых семей для взаимной поддержки.









— Первое мероприятие, организованное клубом, прошло на днях. Что можете сказать о нем?



– 15 ноября на базе клуба был проведен информационный тренинг для молодых семей. На мероприятие были приглашены молодые семьи района различных категорий — недавно образованные, благополучные, многодетные, неполные, а также относящиеся к категории «трудные семьи», неблагополучные.







Перед семьями с актуальными вопросами выступили специалисты. Председатель районного женсовета Татьяна Кондогина остановилась на основных проблемах молодых семей и предложила пути их решения. Врач-педиатр Мишкинской центральной районной больницы Ильдус Хабиров рассказал об уходе за детьми и способах профилактики заболеваний. Начальник отдела ЗАГС Мишкинского района Алена Терегулова привела статистику рождения, заключения брака, усыновления, смерти. Специалист по жилищным вопросам администрации МР Мишкинский район Гузель Шакурова рассказала молодым семьям о реализуемых программах поддержки молодежи, куда обращаться, с чего начать.







Перед собравшимися своим опытом семейного воспитания поделились супруги Бадамшины из Мишкино и Янгуатовы из деревни Сосновка. С помощью презентации, выставки, мастер-класса семьи показали, что при желании в жизни можно успеть все — и детей воспитывать, и бизнес вести, и заниматься любимым делом. Резеда Бадамшина рекомендовала семьям 5 важных советов молодой семье, ссылаясь на личный опыт. Валентина Янгуатова поделилась секретами семейной жизни, чередовав свое выступление демонстрацией шикарных работ ручной работы, которые пользуются спросом и за пределами республики.







Волонтеры и активисты «Молодой Гвардии» раздали участникам мероприятия памятки по созданию благоприятной семейной атмосферы, в целом приняли участие в организации и проведении информационного тренинга.







Психолог межрайонного центра «Семья» Наталья Карелина провела ряд интересных тренингов на сплоченность семьи, на взаимоотношения в семье. Участники тренинга совместно изготовили герб семьи, а в завершении все участники исполнили гимн семьи.









— Появились ли желающие вступить в клуб молодых семей?



— Да, 6 молодых семей района вступили в клуб, изъявив желание принимать в его деятельности активное участие. Я думаю, это хорошее начало.



