Жители Башкирии единогласно проголосовали за строительство детской площадки

На обсуждение были вынесены несколько вопросов: строительство детской площадки, ремонт дороги и многое другое. Но жители единогласно поддержали строительство детской площадки. Дети совместно с родителями нарисовали рисунки на тему «Площадка моей мечты». Рисунков было много, каждый старался показать, как ему видится эта площадка.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что одного нашего желания мало для достижения цели. Нужно совместными усилиями собрать необходимую сумму (15 процентов от стоимости проекта), найти и привлечь спонсоров. Несмотря ни на что, нам, жителям деревни Староарзаматово, очень хочется, чтобы у нас была своя детская площадка не хуже чем в городе. Мы верим и ждем.