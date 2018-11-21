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Общество
21 Ноября 2018, 14:06

В Башкирии статистика показала, где чаще всего разводятся и женятся

В Мишкинском районе Башкирии на 10 процентов сократилось число разводов

В каких городах и районах Башкирии больше женятся и меньше разводятся. Госкомитет республики по делам юстиции приводит статистику за 10 месяцев текущего года.
С января по ноябрь зарегистрировано 21 938 актов о заключении брака, о расторжении брака — 12 755.
Рост числа зарегистрированных браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в Альшеевском, Бижбулякском, Дуванском, Ермекеевском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Федоровском районах, г. Агидель, Бирском районе и г. Бирске, Учалинском районе и г. Учалы, Янаульском районе и г. Янауле и Кировском районе Уфы. Увеличение составило от 1,1% до 18,8%.
За 10 месяцев в республике, включая столицу, зарегистрировано на 57 разводов меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
В 12 районах и городах более чем на 10% сократилось число разводов — в Архангельском, Аскинском, Гафурийском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Шаранском районах, Белорецком районе и г. Белорецке, Дюртюлинском районе и г. Дюртюли, Учалинском районе и г. Учалы, в Октябрьском районе Уфы.
Также с начала года зарегистрировано 40 075 актов о рождении, выдано 42 472 свидетельств о смерти.
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