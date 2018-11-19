Когда разговариваешь с работниками почтовых служб, всегда на память приходят слова почтальона Печкина из знаменитого мультфильма «Каникулы в Простоквашино»: «Почтальон — существо довольно вредное, но его можно подкупить конфетами, велосипедом или новой шапкой». С первой частью цитаты я не очень согласна, но вот на вторую часть стоит обратить внимание. Несмотря на то, что они проходят за день несколько десятка километров с «тяжелой сумкой на ремне», их труд не оценен по достоинству.

На днях я побывала у наших «чемпионов по подписке» — в Чураевском почтовом отделении. Добросовестные, трудолюбивые работники этого отделения вот уже на протяжении последних нескольких лет возглавляют список передовиков по подписке на периодику (особенно на районные газеты). Этот год не стал исключением — на момент моего прибытия подписной план ими был выполнен уже на 60%, а районки выписано 138 экземпляров. Кроме районных газет, здесь популярны «Чолман», «Кугарня», «Сурт пече», «Республика Башкортостан», «Комсомольская правда», «Ветеран Башкортостана», «Аргументы и факты» и другие. Учителя школы выписывают свои методические издания.

Почтовое отделение обслуживает 6 деревень, куда входят Чураево, Кильметьево, Маевка, Раевка, Октябрь, Букленды (548 дворов). Работают здесь люди разных профессий, полюбившие эту работу и со временем прикипевшие к ней душой.

Заведует отделением сотрудник со стажем 20 лет, из них 17 — начальником почты Светлана Алиева. Она — уроженец деревни Новоакбулатово, закончила Юматовский аграрный техникум по специальности бухгалтер-экономист. Приехавшего на родину молодого специалиста попросили поработать почтальоном, потом она подменяла других почтальонов, затем — приняла пост начальника почты Чураевского отделения. Вообщем, так и осталась она на этой работе. И ни капли об этом не жалеет.

Четвертый год почтальонкой работает Регина Ялкаева (по диплому — повар-кондитер), которая обслуживает семь улиц села Чураево и деревню Октябрь. За день она «наматывает» ни много, ни мало — 15 километров, если к этому добавить тяжесть сумки почтальона, где кроме периодики еще и товары повседневного спроса… Получается ого-го, вы так не думаете?

А у Ольги Сайрановой, которая кроме нескольких улиц Чураево, еще обслуживает жителей деревень Кильметьево, Маевка, Раевка, километраж зашкаливает за 20 километров. Приходит она домой поздно вечером, где еще ждут хозяйство, дом, дети. Несмотря на это, работает она на совесть, за что ее и любят односельчане.

У радиомонтажника (по диплому) Дарьи Александровой, которая присоединилась к коллективу сравнительно недавно, на обслуживании 157 дворов. Через день, несмотря на погодные условия, злых собак, с которыми часто приходится сталкиваться, она обходит свои владения, где ее уже ждут с нетерпением.

Радует и согревает душу этих женщин то, что у них, в отличие от мультипликационного героя Печкина не спрашивают «Кто там?», а гостеприимно открывают свои двери, в холода и ненастья потчуют горячим чаем, расспрашивая о новостях села, района. В эти минуты они немного забывают и о своей крошечной зарплате, и о бездорожье, и о ненастье, а радуются тому, что служат людям, являются связистами между односельчанами и внешним миром.