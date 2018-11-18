Сотрудники налоговых органов Мишкинского района отмечают профессиональный праздник

День работника налоговых органов РФ отмечается каждый год 21 ноября. Дата выбрана в соответствии с днем создания самостоятельной государственной налоговой службы России в 1991 году. До этого она входила в состав Министерства финансов. В 1998 году ее преобразовали в Министерство Российской Федерации по налогам.







В налоговых органах работают ответственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты, потому что именно от их работы зависят пополнение бюджета страны, стабильность экономики.







В нашем районе налоговую службу возглавляет специалист первого разряда отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции № 33 Орджоникидзевского района города Уфы Ралия Накиевна Валиахметова. С 2008 года за всех «сокращенных» и «оптимизированных» сотрудников работу выполняет одна. За ее спиной 28 лет стажа работы. О том, как она работает, говорят сами факты — наш район в этом году был назван в числе самых активных по сбору налогов в Башкирии.









— Ралия Накиевна, как обстоят дела по сбору налогов на сегодняшний день?



— Работаем, стараемся. В районе на 1 января 2018 года насчитывалось 23 тысячи 136 человек. Исходя из этого числа нам и дается план. На сегодняшний день по земельному налогу при плане 10 млн. 791 тысяча рублей собрано 8 млн. 559 тысяч 600 рублей, по транспортному налогу поступило 3 млн. 418 тысяч рублей, по имущественному налогу — при плане 791 тысяча рублей сбор составил 342 тысячи 800 рублей.









— Сколько человек обслуживаете за день?



— В связи с появлением Личного кабинета физического лица, количество посетителей сейчас уменьшилось. За день я принимаю от 100 до 150 человек, раньше это число переваливало за 200. Рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается в 17.00. Принимаю каждый день, кроме субботы и воскресенья. С 12 ноября по 15 декабря с 9.00 до 20.00 работают территориально обособленные рабочие места (ТОРМ) в Бирске, Аскино, Караидели, Благовещенске (в субботу с 9.00 до 15.00). Любой желающий может обратиться и к ним.









— Есть ли какие либо новшества в налоговом законодательстве?



— Введены новые льготы. По новому закону пенсионеры, инвалиды, участники локальных войн, ветераны Великой Отечественной войны имеют льготы на 6 соток земельного участка. От транспортного налога (150 лошадиных сил) освобождаются ветераны труда, имущественного налога при предъявлении удостоверения — пенсионеры, участники боевых действий, ветераны ВОВ.









— И, наверное, самый интересующий нас вопрос, до какого числа нужно успеть заплатить налоги?