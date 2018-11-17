В школе № 2 с. Мишкино учат детей этому с малых лет. Взять, к примеру, 10 класс во главе с их классным руководителем Ольгой Небогатиковой. Волонтерская деятельность в этом классе началась уже со среднего звена школы. На протяжении четырёх лет обучающиеся Ольги Валерьевны оказывали шефскую помощь ветерану труда и тыла Сергею Кугубаеву. Дети не только помогали ветерану по хозяйству, убирали территорию возле дома, но и много беседовали с Сергеем Ябаевичем, перенимали его житейскую мудрость, учились стойкости, мужеству, умению ценить людей, мирную жизнь. Неоднократно они принимали участие в школьной акции «Подарок ветерану».

Обучающиеся не могли обойти стороной и детей-инвалидов: они разработали и провели в своей школе инсценированную экологическую сказку, по ходу мероприятия старались вовлечь детей с ОВЗ в познавательный процесс, устроили конкурс загадок, а в конце праздника подарили детям мягкие игрушки.

С целью обратить внимание жителей села на соблюдение правил дорожного движения, ими были организованы акции «Письмо водителю» и «Письмо пешеходу» с привлечением инспектора ГИБДД Роберта Исмагилова. Дети на площади возле районного Дворца культуры раздавали прохожим памятки, где ещё раз напоминали им в стихотворной форме о важности соблюдения правил дорожного движения. Инспектор ГИБДД останавливал проезжающие мимо машины, а обу- чающиеся вручали водителям письма, где просили их соблюдать скоростной режим, чтобы не пострадали на дорогах невинные люди, попавшие под колеса машины водителя-лихача.

В стремлении сохранить окружающую среду для последующих поколений, обучающиеся провели в школе экологическую акцию, выступили с агитбригадой на районном семинаре завучей по учебной работе, на мероприятии «Самый классный классный», где гостям были вручены памятки, разработанные самими детьми, с призывом сохранять природные ресурсы, оберегать родную природу.

В помощь малообеспеченным семьям села Мишкино в августе 2018 года дети собрали вещи, приняв участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», а 15 сентября очистили лесопарковую зону школы от разросшихся кустарников, мусора, старых деревьев в рамках республиканской экологической акции Всемирный день чистоты «Сделаем!»

Большинство ребят вместе с классным руководителем сознательно вступили в добровольческое сообщество страны «Добровольцы России», получили волонтёрские книжки, а многие являются членами Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия».