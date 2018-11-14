В Покровский храм села Мишкино прибыл ковчег с частицей Ризы Богородицы со Святой Горы Афон

Христиане, благоговейно относясь к почитанию Пресвятой Богородицы, берегли и пронесли через века священные предметы, связанные с той, которая удостоилась стать Матерью Спасителя мира. Одной из таких сохранившихся до наших дней реликвий является пояс Пресвятой Богородицы, хранящийся в монастыре Ватопед на святой горе Афон. Впервые в истории он доставлялся в Россию в 2011 году. Тогда к этой святыне смогли подойти и вознести перед ней молитвы более 3 миллионов человек. Еще одной сохранившейся святыней является мафорий (или омофор), то есть головной убор Божией Матери. Он хранится в одном из соборов Франции, куда был передан в 7 веке византийским императором королю Карлу Великому. Но особым благоговейным почитанием окружена Честная Риза Пресвятой Богородицы (Её хитон, или одежда). Эта риза покрывала тело Пресвятой Богородицы во время её земной жизни. Этой честной ризы касался и Сам Господь наш Иисус Христос, которого Дева Мария носила на руках в годы его младенчества. Поэтому одеяние Божией Матери преисполнено благодати Святого Духа, является источником благословения, исцелений и защиты с благоговением и любовью к нему касающихся.