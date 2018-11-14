В Мишкинском районе прошла встреча участников боевых действий «Живая память»

13 ноября в Камеевской школе прошла встреча «Живая память». Живая память, потому что живы те, кто воевал, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, других горячих точках. Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним.

5 ноября в календаре отмечался как 100-летие военной разведки. День военного разведчика - профессиональный военный праздник России, учрежден приказом министра обороны РФ № 490 от 12 октября 2000 года и отмечается 5 ноября в соответствии с указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Ежегодно в этот день ребята-разведчики собираются в Москве на Поклонной горе. В день 100-летнего юбилея в очередной раз разведчики со всех уголков страны встретились вместе. Приятно отметить, что спустя много лет не забывают и тех, кого уже давно нет в живых, но они отдали дань служения военной разведке. Среди них и наш земляк, уроженец с.Камеево Вячеслав Муртазин.

Делегация из Республики Башкортостан приняла участие в мероприятиях в Москве. Орден к 100-летию военной разведке посмертно был вручен и нашему земляку Вячеславу Емельяновичу.

В школе, которой когда-то обучался Вячеслав, педагоги и обучающиеся подготовили мероприятие в связи с данным событием. В духе патриотизма, задев до глубины души каждого присутствующего исполнялись песни об афгане, обучающиеся читали стихи.

В мероприятии приняли участие братья Вячеслава – Валентин, Юрий, Анатолий, а также брат Павел погибшего воина-интернационалиста Байрамова Сергея из Краснокамского района. В торжественной обстановке Глава Администрации Рустам Маратович Мусин, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Шуматович Васильев и участник мероприятий в Москве, брат погибшего афганца г.Благовещенска Виктор Зырянов вручили орден Павлу Байрамову и медаль памяти Юрию Адылбаеву – участнику боевых действий, уроженцу д.Яндыганово.

В мероприятии приняли участие и воины-афганцы Мишкинского района, они ответили на вопросы участников, еще раз окунувшись мыслями в те ужасные годы.

Минутой молчания почтили память погибших в той затянувшейся войне.

В завершении мероприятия заведующий школьным музеем В.Я.Апсатаров ознакомил присутствующих с материалами, собранными про земляка, участника боевых действий в Афганистане Вячеслава Муртазина.

Орден маме погибшего земляка Виктор Зырянов в присутствии афганцев-мишкинцев вручил в домашней обстановке. Мама по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом не смогла присутствовать в школе на мероприятии.

«Спасибо вам, воины-афганцы, за то, что показали всем нам пример мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей мужской дружбы. Мы гордимся Вами, и сколько бы времени не прошло - будем помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А нам с Вами ещё жить и жить» - с такими словами обратились к воинам-интернационалистам обучающиеся школы.

«Мероприятие играет большую роль в патриотическом воспитании обучающихся средней школы с.Камеево и нашего района» - подвела итог мероприятию главный специалист по делам молодежи, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Биктубаева.

Глядя в их пронизанные души и серьезные лица хочется верить, что впереди нас всех ждет светлое прекрасное будущее.

Пусть короткая жизнь и подвиг наших земляков станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга, чести и мужества.