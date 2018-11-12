Уважаемые жители Мишкинского района, обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье

Чтобы не допустить возгораний, запрещается: эксплуатация неисправного электрооборудования; нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией; не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания); не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети; не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями; нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели; не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование); не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами; запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели; не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.