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Общество
12 Ноября 2018, 12:01

Уважаемые жители Мишкинского района, обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье

С наступлением холодного времени года возрастает риск возникновения пожаров, связанных с неправильным устройством электрооборудования и нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

С наступлением холодного времени года возрастает риск возникновения пожаров, связанных с неправильным устройством электрооборудования и нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Чтобы не допустить возгораний, запрещается: эксплуатация неисправного электрооборудования; нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией; не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания); не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети; не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями; нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели; не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование); не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами; запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели; не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!
С. Биктубаев, старший инспектор Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ, капитан внутренней службы
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