В Мишкинском районе состоялось комсомольское собрание

В Камеевской сельской библиотеке в День рождения комсомола состоялось комсомольское собрание

Участники встречи вместе с ведущими Еленой Шамидановой и Ольгой Иксановой перелистали страницы истории, становления молодежной организации. В этот день вспоминали не только об истории комсомола, но и о том, чем жили юноши и девушки в то время, как работали, о чем мечтали.

На мероприятии присутствовали комсомольцы разных лет, которые поделились своими воспоминаниями о комсомольской юности. Это люди, переживающие за свою малую родину, активисты деревни. Комсомольский задор присутствовал на протяжении всего мероприятия. Бывшие члены ВЛКСМ рассказали о своей жизни. Прозвучали истории о комсомольских первичках, о том, чем они занимались, была проведена сравнительная параллель с молодежью нынешнего поколения. Много интересных случаев из жизни комсомола деревни озвучили гости.

Комсомольский лидер, партиец, бывший глава администрации СП Камеевский сельсовет Алексей Мусагитдинов:

— До сих пор помню, как нас, 14-летних пионеров Тынбаевской восьмилетней школы, принимали в комсомол. Мы с одноклассниками и комсоргом школы пришли пешком в Большесухоязовскую среднюю школу, где нас ждала выездная комиссия из села Мишкино. Я, конечно же, подготовился, выучил наизусть Устав ВЛКСМ, также вник и в другие вопросы, которые могли задать при вступлении. На заседании мне было задано несколько вопросов по Уставу, по текущей политике и из истории комсомола. Первый секретарь похвалил меня за ответы и поздравил с вступлением в ряды ВЛКСМ. Я очень был горд и понимал, какая ответственность «легла» на меня. В марте 1981 года по рекомендации секретаря парткома колхоза «Дружба» Ильхама Мансурова меня приняли в партию, вступил в ряды КПСС. Во время нашей молодости была настоящая дружба, патриотизм и ясные цели в жизни.

Комсомолец, коммунист (заведующий свиноводческой фермы) Алексей Байрамалов:

— Я был активным пионером, председателем совета отряда. А когда настало время вступать в комсомол, совет дружины почему-то не дал мне рекомендацию. Всех отстающих приняли, а меня-молодца — нет. Сказали, мол, зазнался ты, парень, на фоне своих успехов. В итоге комсомольцем я стал только на втором курсе Кушнаренковского сельхозтехникума. То же самое было и с вступлением в партию. В техникуме я был отличником, активным комсомольцем. Я думал, что дорога в партию мне открыта. Но, ничего подобного. В 1987 году по приезду в свое родное село был принят в ряды коммунистов.

Секретарь комсомольской организации школы среди учителей Антонида Апсатарова:

— Я, молодая комсомолка, приехала по направлению из педучилища города Кумертау. В 1971 году стала комсоргом комсомольской организации школы деревни Камеево. Я помню, как возила 14-летних учеников в село Мишкино в райком комсомола, где в торжественной обстановке принимали ребят в комсомол, вручали им значки и комсомольские билеты. Вступая в ряды молодежной организации, юноши и девушки не искали никакой выгоды. Они желали одного — быть полезным Родине и жить комсомольской жизнью.

Комсомолка, фельдшер Камеевской больницы Людмила Мусалина:

— Я родом из города Бирска. В комсомол вступила одна из первых в своем классе, чем очень гордилась. В то время большинство моих одноклассников носили пионерские галстуки, а на моей груди уже красовался комсомольский значок. После окончания Бирского медицинского училища мы с подругами приехали работать в Камеевскую участковую больницу по направлению, здесь нашла свою любовь и осталась на родине мужа. Помню, мы, молодые медсестры, первыми шли на субботники. Сейчас наши березы украшают палисадники больницы.

Комсомолка, бухгалтер — диспетчер колхоза «Дружба» Соня Семёнова:

— Мы, комсомолки, всегда слушали своих руководителей — комсоргов, вместе с одноклассниками проводили много интересных дел: собирали по домам удобрения для полей, золу, уголь, птичий помёт, макулатуру и металлолом. Устраивали субботники и смотры художественной самодеятельности. Было весело, а еще комсомол воспитывал в нас ответственность. Помню, как трепетно относились к поручениям, как гордились, когда на комсомольских собраниях нас хвалили и награждали грамотами. Жаль, о комсомольских годах остались только яркие воспоминания.

Комсомолка (была управляющей делами администрации СП Камеевский сельсовет) Татьяна Изиляева:

— До сих пор храню два комсомольских билета. На фотографии в билете мне еще нет 14 лет. В ряды ВЛКСМ принимали только с этого возраста, но я была главной активисткой пионерской организации школы, поэтому меня взяли за два месяца до дня рождения. Спросите у меня: «Почему два билета?». Помню, у меня случилась истерика, когда я потеряла свой комсомольский билет, за это мне на школьном заседании комсомола комсорг Гульфия Галимнуровна Сабитова объявила выговор. Но потом за активную работу, прилежную учебу и поведение мне восстановили комсомольский билет. А через два месяца к нам в класс зашел библиотекарь школы Ипуляй Мусалин и вручил мне комсомольский билет, который он нашел в одной из библиотечных книг.

Секретарь — комсорг инструктор по спорту в 1975–1977 годах Пётр Александров:

— Помню, мы создали вокальный инструментальный ансамбль «Шаг за шагом», художественным руководителем которого был Алексей Изибаев Бирь, гитаристом — Виктор Никитенко, барабанщиком — Шамиль Закирзянов, а вокалистами — Илья Мурзабаев и я. В 1970 годы при колхозе «Дружба» молодой комсомолец Илья Иксанов организовал футбольную команду «Дружба», а 1981 году я со своими друзьями организовал вторую футбольную команду «СХТ». Обе команды деревни Камеево всегда были призерами на районных и кустовых соревнованиях, постоянно завоевывали кубки и грамоты.

Бывший освобожденный секретарь комсомольской организации колхоза «Дружба, коммунист Анатолий Исадыков:

— Мы были готовы поддержать любую интересную инициативу, везде успевали, было желание сделать что-то хорошее. Ни зависти, ни усталости не чувствовали. У нас было будущее, мы верили в него. Это про нас: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя».

Секретарь комсомольской организации 1983–1984 годах, коммунист, парторг Татьяна Яндимирова:

— Не поверите, но, несмотря на возраст, комсомол и сегодня — моя жизнь. Из 560 колхозников колхоза «Дружба» 130 были комсомольцами. И с мнением молодежного вожака комсомольцы и руководство считалось всегда. Помню, как просила председателя колхоза Ханифа Янбарисова и главного бухгалтера Елизавету Мадиярову, если кто-то провинился, не лишать человека премии, и они шли навстречу. Позже, в 1985 году, комсомольская закалка помогла мне вступить в партию и поработать парторгом.

Секретарь комсомольской организации (работала бухгалтером в СП Камеевский сельсовет) Лариса Кусюкбаева:

— Комсомолкой я стала в 1980 году. Моя молодость связана с более современной жизнью, но мы не отставали от старших товарищей, трудились. Я училась в Благовещенском бухгалтерском училище, и моя история связана с комсомольскими студенческими строительными отрядами. С нами всегда были баян, транзистор и незаменимый друг — гитара. После учебы я приехала в родную деревню, поступила на работу бухгалтером в колхоз «Дружба». В октябре месяце 1987 года меня назначили секретарем комсомольской организации. Работали, участвовали во всех субботниках, были везде первыми. Наша комсомольская организация считалась в то время одной из лучших и, когда приезжали на пленумы, конференции, нашу организацию ставили в пример другим, потому что у нас был план, по которому мы работали, когда у других его вообще не было. Сами организовывали досуг: пели, танцевали, ходили в кино, а какие замечательные ставили пьесы.

Вернуться к тем приятным впечатлениям того времени, почувствовать тот энтузиазм и сплоченность присутствующим в зале помогли песни комсомольской юности. На мероприятии звучали песни о войне, жизни и деятельности комсомольцев разных лет.

Обучающиеся 9 класса — волонтеры села Камеево поздравили всех присутствующих с Днем рождения комсомола от лица молодежи 21 века. Юля Веремейчик прочитала стихи Сергея Трохименко «Что такое комсомол?», Анжелика Шамиданова — Василия Ивановича Лебедева-Кумача «Комсомольский билет». Всем участникам мероприятия волонтеры прикрепили комсомольские значки.