Благодарим за отзывчивость

Житейские проблемы возникают на каждом шагу. Мелочи, но обязательно нужно решить. Вот и у нас возникла проблемка — вроде мелочь. Засорилась канализационная труба. День выходной — воскресенье, все отдыхают, поэтому не хочется беспокоить никого. Но нужно делать.

Позвонили Радику Равиловичу Шамсутдинову. Сразу ответил и пообещал отправить машину для выкачки ямы. Не прошло и часа, приехала машина, все сделала. Огромное спасибо водителю Алексею Мусалину. Ни единого слова упрека не сказал. И засор устранили вовремя, и выходные ни у кого не испортились. Как приятно, что есть у нас такие службы. В недалеком прошлом все дворы многоквартирных домов были завалены горами мусора. Сейчас мы живем комфортно, никакого мусора, дворы благоухают цветами и кустарниками. Трактор в назначенное время приезжает, весь мусор забирает, никто не в обиде. В этом непременно заслуга руководителя ООО «СтройПроект» Радика Шамсутдинова.

Пользуясь случаем, хочу отметить и то, что жители наших домов № 44 по улице Мира, № 31 по улице Победы долгие годы мучились без соответствующего тепла. Температура в квартирах была очень низкая, люди мерзли. Благодаря стараниям директора ООО «ПЖКХ Мишкинское» Равиля Алимова, второй сезон в наших домах тепло. Мы тоже живем в нормальных комфортных условиях.

Два замечательных руководителя, они оба работают на благо народа, без их служб, труда жителям райцентра пришлось бы туго и зимой, и летом.

Мы порой не понимаем их работу, сказать только легко — дай тепло, собирай мусор… А сколько труда, терпения требуют эти виды услуг. Сколько бумаг нужно согласовать, подписать соответствующими службами, сколько средств, сил нужно приложить для этого. И Равиль Аюпович, и Радик Равилович все это как-то решают, стараются чтобы населению райцентра было хорошо. Они настоящие патриоты своей малой родины, трудятся для народа. Как депутаты проводят очень много встреч с народом, как никто близки к проблемам простых людей именно они. С ними можно просто поговорить, всегда выслушают, помогут, посоветуют, что нужно делать в той или иной ситуации. Спасибо вам большое, Равиль Аюпович, Радик Равилович. Здоровья вам, успехов и удачи в ваших нелегких делах. Оставайтесь всегда такими же благородными.