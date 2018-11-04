Жители Бабаево Мишкинского района сами решают проблемы села

Бабаевцы всегда отличались единством и сплоченностью, поэтому будь то праздник или же решение будничных вопросов, здесь все делается всем селом. Если праздники — дело нечастое и веселое, организуемое заблаговременно, то вдруг возникающие проблемы требуют немедленного и быстрого решения. Здесь то и проявляется сплоченность жителей.

Все жители села Бабаево пользуются водопроводной водой, почти каждый частный дом подключен к центральному водопроводу, сданному в эксплуатацию в далеком 1974 году. Бережное отношение жителей села, своевременные профилактические и ремонтные работы позволили сохранить водопровод в деревне, но время неумолимо делает свое дело — в 2013 году водозабор потребовал ремонта. Тогда бабаевцы тоже принимали активное участие в ремонте, после которого в течение пяти лет деревня не знала проблем с водоснабжением.

— Недавно жители села снова остались без воды, — говорит депутат районного Совета Анфир Фатхинуров. — Емкость диаметром 6,5 м, высотой 4,5 метра дала течь. Но бабаевцы снова дружно взялись за работу, каждый вносил свою лепту. Инициативную группу возглавил Радик Амиров, который с самого начала ремонта ежедневно с утра до позднего вечера работал здесь. За устранение неполадки взялись те, кто физически силен и умеет подчинять себе сварочный аппарат — Марс Халиуллин, Радик Амиров, Фаик Халиуллин, Александр Башков, Гадылхан Каримов, Ришат Ганиев, Фарит Абзалтдинов.

Работали внутри емкости на глубине 4,5 метра Рифхат Казыханов, Фидус Ахатов, Фагит Ситдиков, Илхам Гарифуллин. Отрадно, что опыт старших односельчан перенимают молодые ребята, которые всему готовы учиться.

В общем деле важен любой вклад, поэтому посильную помощь оказали Ринат Сайфутдинов, Рафис Валиуллин, Марс Шангареев, Флюр Нурисламов, Назиб Зиндусов, Анас Хусаинов.

Опытный повар Фатхулла Турязанов и Ленс Мустафин готовили обед и ужин, горячий чай, были на подхвате. Благодаря их труду работа внизу не останавливалась, шла слаженно и планомерно. Помогли необходимыми инструментами и оборудованием Фариль Хафизов, Гадылхан Каримов. Дим Каримов привез генератор из Мишкино, второй генератор предоставил глава сельского поселения Камеевский сельсовет Герман Байдимиров. Хочется отметить Назира Хабибуллина, который выполнял всю работу, связанную с электрикой. Он здесь знает всю систему, поэтому устранение неполадок такого характера всегда на нем.

Я очень благодарен своим односельчанам за то, что они так дружно подхватывают любую инициативу, всегда готовы прийти на помощь друг другу.

Конечно же, и сам Анфир Ахматович — уроженец села Бабаево не остался в стороне. Когда у односельчан возникла такая проблема, депутат районного Совета оказал и финансовую помощь, и сварочный аппарат предоставил.