Пусть не меркнет свет в доме Аллаха

Скоро исполняется 10 лет, как в селе Мишкино открылась мечеть «Аниса», которая сегодня нуждается в помощи прихожан.







10 лет назад долгожданная мечта мусульман района воплотилась в жизнь — появилась возможность совершать намазы, обряды, праздничные мероприятия в просторном и светлом дворце Аллаха.







Но любой объект требует постоянного ухода, ремонта и обслуживания. Лишь потребительское отношение привело к тому, что техническое состояние мечети из года в год ухудшалось. Пришла в негодность система отопления. Несколько зим прихожане совершали пятничные намазы при минусовых температурах при полном отсутствии отопления. За эти годы лишь группа «Атнакич» (И. Шакуров, Р. Гильмутдинова, С. Бикмухаметова, Ф. Галиханова, А. Галиева, М. Фархутдинова, Х. Сабирова, И. Гарипова) постоянно устраивала субботники по уборке, очистке и благоустройству территории, а в 2016 году произвели косметический ремонт мечети.







К тому же в последние годы, как бы это не было горько отмечать, отношение населения к махалле поменялось на резко отрицательное. Авторитет у мечети перед населением пришел в упадок. Среди людей начали распространяться различные слухи. Поэтому население не спешило отзываться на крик о помощи нескольких активистов и их попытки собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг.







Именно поэтому неравнодушные к судьбе мечети, к будущему махалли активисты решили изменить сложившуюся ситуацию. По их инициативе было созвано несколько собраний мусульман Махалли. С целью показать населению прозрачность всех финансовых операций и ознакомления с финансовыми результатами деятельности мечети на общих собраниях и через средства массовой информации на общем собрании в сентябре 2017 года была избрана ревизионная комиссия в составе Р. Хамитова, И. Фатхутдинова, И. Шакурова.







25 ноября и 2 декабря 2017 года ревизионной комиссией были проведены проверки финансовой деятельности, а также дебиторской и кредиторской задолженностей мечети села Мишкино. В ходе ревизии были выявлены грубые нарушения финансовой дисциплины, а именно, с момента открытия (2008 г.) до 1 сентября 2017 года полностью отсутствовали учет и регистрация поступлений денежных средств и расходов. Ни один финансовый документ на проверку представлен не был, расходы документально не подтвердились.







Ревизией также было отмечено, что согласно Уставу махалли, утвержденной ЦДУМ России, учет и хранение денежных сумм, а также ведение приходно-расходной книги должен осуществлять казначей. Единогласным решением собрания казначеем махалли был избран Р. Бариев.







Начиная с декабря 2017 года Раиль Фоатович приступил к обязанностям казначея: при членах комиссии открываются урны для пожертвований, подсчитываются суммы поступивших денег, все операции строго регистрируются в приходно-расходной книге.







Чтобы создать нормальный температурный режим, было принято решение построить пристрой к зданию и установить пиролизную печь.







За организацию строительных и монтажных работ выражаем огромную благодарность главе администрации МР Р. Мусину, главе администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаеву, руководителю ООО «СтройПроект» Р. Шамсутдинову, предпринимателям В. Сабирову, А. Петрову, Р. Гильманову, В. Садраеву, В. Мулюкову за оказанную помощь.







Ни одну нашу просьбу не оставляют без внимания А. Фатхинуров, Х. Шаймуратов, Р. Алимов.







Большое спасибо также всем прихожанам, принимающим участие в субботниках.







С населения было собрано 60 тыс. руб. Их хватило на оплату лишь части работ: (за монтаж фундамента 19 тыс. руб., за возведение стены — 29 тыс. руб., за монтаж кровли — 12 тыс. руб.). Таким образом, по состоянию на 5 декабря 2017 года у мечети образовалась кредиторская задолженность на сумму 183601 руб. 50 коп.







Так как на дрова денег не было, прихожане решили приобрести их на свои деньги. На собранные средства было приобретено 7 машин дров. На субботниках дрова были распилены, расколоты и сложены.







Каждый месяц казначеем мечети вся поступившая сумма пожертвований направлялась на погашение долга. На сегодняшний день задолженность составляет всего 25 392 руб. Но к отопительному сезону надо готовиться уже сегодня. Поэтому на этой неделе приобретено 4 машины дров. Необходимо еще 4 машины. Только на дрова нужно изыскать еще 48 тыс. руб. Для повышения эффективности работы пиролизной печи необходимо в этом году утеплить и обшить пристрой. В планах также внутренний ремонт, монтаж теплого пола и оборудование туалета. В связи с этим, обращаемся к населению райцентра с просьбой оказать посильное содействие в сборе средств для мечети.







15 декабря 2017 года состоялось очередное общее собрание мусульман махалли № 1679, где обсуждались результаты ревизий, вопросы о ремонте отопительной системы и другие. В частности, стал вопрос о составе учредителей махалли и Совета махалли. Было отмечено, что большинства людей, давно избранных в эти органы, уже нет в живых. Присутствующие согласились с тем, что в состав учредителей и в состав Совета должны быть избраны люди, которые посещают мечеть, участвуют в его жизни, интересуются ее проблемами и помогают их решать.







Поэтому было решено включить в органы управления Махалли активных прихожан, которым небезразлична судьба мечети.







Состав Учредителей Махалли № 1679 с. Мишкино, избранный общим собранием 15 декабря 2018 года, следующий:



1. Юсупов Р. М.



2. Бариев Р. Ф.



3. Ишмакаев Р. А.



4. Курбанов В. З.



5. Мугаллимов А. М.



6. Садраев В. А.



7. Саитов Х. С.



8. Хаматнуров Р. М.



9. Фатхинуров А. А.



10. Фатхутдинов И. Г.



11. Хамитов Р. Х.



12. Ханов М. Х.



13. Шакуров И. С.



14. Шаймуратов Х. Ф.



15. Шамсутдинов Р. Р.







Совет Махалли избран в следующем составе:



1. Юсупов Р. М.



2. Мугаллимов А. М.



3. Садраев В. А.



4. Саитов Х. С.



5. Хаматнуров Р. М.



6. Ханов М. Х.



7. Шакуров И. С.



