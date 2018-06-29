23 июня арзаматовцы отметили день деревни

Погода стояла прекрасная, будто давно ждала этого праздника. С раннего утра на территории клуба звучала музыка, начал собираться народ. Накрыли столы. Перед началом праздника волонтёры и активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к обелиску. Память тех, кто сложил головы в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.







Приветствовал односельчан глава сельского поселения Староарзаматовский сельсовет С. Саликов. На праздник съехались коллективы из Озеркинского, Новотроицкого сельских Домов культуры. Большим сюрпризом для всех был приезд Геннадия Тимиряева из Калтасинского района. Он порадовал нас зажигательными песнями.







Конечно же, на нашем празднике были и весёлые конкурсы. Ну, а вечером наш земляк Влад Николаев провел марийскую дискотеку.







От имени всех жителей деревни хочется сказать спасибо тем, кто организовал и провел этот праздник. Отдельное спасибо Станиславу Саликову за поддержку и материальную помощь.



