23 июня арзаматовцы отметили день деревни

Погода стояла прекрасная, будто давно ждала этого праздника. С раннего утра на территории клуба звучала музыка, начал собираться народ. Накрыли столы. Перед началом праздника волонтёры и активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к обелиску. Память тех, кто сложил головы в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.
Погода стояла прекрасная, будто давно ждала этого праздника. С раннего утра на территории клуба звучала музыка, начал собираться народ. Накрыли столы. Перед началом праздника волонтёры и активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к обелиску. Память тех, кто сложил головы в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.
Приветствовал односельчан глава сельского поселения Староарзаматовский сельсовет С. Саликов. На праздник съехались коллективы из Озеркинского, Новотроицкого сельских Домов культуры. Большим сюрпризом для всех был приезд Геннадия Тимиряева из Калтасинского района. Он порадовал нас зажигательными песнями.
Конечно же, на нашем празднике были и весёлые конкурсы. Ну, а вечером наш земляк Влад Николаев провел марийскую дискотеку.
От имени всех жителей деревни хочется сказать спасибо тем, кто организовал и провел этот праздник. Отдельное спасибо Станиславу Саликову за поддержку и материальную помощь.
С. Муллашаева, библиотекарь Староарзаматовской сельской библиотеки
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87